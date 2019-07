“Così si vede tutto”. Elisabetta Canalis in pose hot, con seno in vista. I fan applaudono

Era da un po’ di tempo che non avevamo notizie di Elisabetta Canalis. Ma spulciando il suo profilo Instagram possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e rifarci un po’ gli occhi con le sue ultime foto. Stiamo parlando infatti di uno dei volti, e dei corpi, più amati, seguiti e desiderati d’Italia. Ma non solo. Chiedete, ad esempio, a Bobo Vieri, il bomber calciatore che era riuscito a conquistarla intorno agli anni Duemila.

Oppure al bel George Clooney, che era riuscito a legarla a sé tra il 2009 e il 2011. Storie che appartengono al passato però. Perché il presente, per la Canalis, è fatto di vacanze, di sole e di mare. Si trova infatti nella sua bella Sardegna e ce lo dice la sua ultima foto: “Nella bella Alghero” scrive come didascalia. Ma non sono le parole a catturare la nostra attenzione, né tantomeno il sorriso smagliante. I particolari sono tutt’altri e sono, soprattutto, bollenti. Continua a leggere dopo la foto.









Più raggiante che mai, più spensierata delle ultime apparizioni, Elisabetta Canalis sfoggia una micro canotta nera, opaca, a tratti trasparente. Che avvolgendo il suo corpo mette in risalto il seno nudo e tonico. Impossibile, insomma, non notare il particolare rovente dei capezzoli della bella attrice e showgirl. “Faceva freddo? Ahah”, fa il simpatico un utente, mentre un altro si chiede “Ma quanto sei figa?” e un altro ancora: “Eli è sempre un piacere vederti”. La Canalis infatti appare più in forma che mai e l’aria della sua Sardegna sembra veramente farle bene. Continua a leggere dopo la foto.





In compagnia della figlia, Skiler Eva, Elisabetta Canalis si gode il mare sardo. Senza però il marito Brian Perri. Aria di crisi? Niente affatto. L’uomo è impegnato per motivi di lavoro e Los Angeles e deve quindi rinunciare alla sua bella. Se non sapete nulla di lui vi diciamo che è un classe 1967, è laureato a Allegheny College in Pennsylvania, e dopo aver ottenuto la specializzazione in ortopedia al Lake Erie College, ha conseguito un master in neurologia all’università di Hartford ed è attualmente un chirurgo specializzato in della Cedar-Sinai Medical Center. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Nella bella Alghero . In the beautiful Alghero

Era di questi giorni, inoltre, la notizia social di un litigio tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Verità o semplice pettegolezzo? Non lo sappiamo. Di certo, la mora sarda adesso non ci pensa. A lei basta godersi il mare della sua isola.

