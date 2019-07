“Vogliono aggredirmi con l’acido”. Francesco Monte minacciato. Ecco perché

Sembrava un’estate perfetta per Francesco Monte. L’ex tronista infatti si sta godendo le meritate vacanze insieme alla sua nuova fiamma, Isabella De Candia, e delizia le fans con scatti sopraffini. Ma non solo mare e sole: buone notizie arrivano anche dal fronte lavorativo. La nuova stagione televisiva infatti lo vede protagonista di nuovo del programma Tale e Quale Show, dopo aver salutato per sempre il mondo dei reality. Sembra tutto perfetto, eppure c’è un però.

Perché la sua passata relazione con Giulia Salemi continua a tornare a galla. Ripensamenti? Rimpianti? No assolutamente. Il problema è il gossip e le chiacchiere, che però, stavolta, si sono spinti troppo oltre. E così in un’intervista al Magazine Uomini e Donne, ha sbottato: “No no, io ho smentito tutto! – ha fatto sapere in un’intervista al Magazine di “Uomini e donne” – Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento”. Continua a leggere dopo la foto.









“Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”. Con queste parole Francesco Monte vuole mettere la parola fine a tutte le faccende e a una storia importante, ma ormai finita. “Mi fa piacere che la nostra coppia sia così amata, ma a tutto c’è un limite. Io non posso ritrovarmi su Instagram minacce di aggressione con l’acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perché a fare la figuraccia sarebbero queste persone, che scrivono con i loro profili. Tanta gente ha voluto ricamare sopra a queste situazioni, perché io uso il silenzio ma non sempre funziona. E per questo ho deciso di dire la mia”. Continua a leggere dopo la foto.





Minacce e insulti, in un prolificare di parole grosse: “Quando vedi per venti volte un commento di critiche o insulti… da una parte lasci perdere, dall’altra ti dispiace. Le persone continuano a confondere la persona con il personaggio; io non voglio che sia così. Io tutelo la mia privacy, e certe cose di me non emergono nella sfera pubblica. In otto anni da me non è mai uscita una parola contro una persona, per speculare sugli altri. Non sono così, e lo dicono i fatti”. Continua a leggere dopo la foto.





Francesco Monte sembra fare un vero e proprio appello accorato. Adesso vuole solo godersi la sua nuova fidanzata, essere felice, libero. Ma il web, si sa, è ricco di odiatori seriali. E contro questa piaga è veramente difficile fare qualcosa. Si deve, solo, andare avanti.

