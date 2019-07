“Fate vomitare, siete falsi!”. Furia Sossio Aruta. Ce l’ha proprio con loro…

Sossio Aruta è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Amato ma anche molto criticato, l’ex cavaliere è spesso al centro delle attenzioni. La sua storia con Ursula Bennardo procede a gonfie vele. I due aspettano una bambina, che chiameranno Bianca. Entrambi sono già genitori, con figli avuti da precedenti relazioni. Tutti maschi, dunque la piccola sarà la prima femmina della coppia.

Dopo tanti litigi, critiche ed insulti, il calciatore napoletano è riuscito a riconquistare la sua donna e a breve diventerà di nuovo papà. Sui social, Sossio è molto attivo e ama interagire con i propri follower e in questi giorni si è lasciato a un durissimo sfogo contro gli influencer che lo giudicano troppo 'frivolo'.









Sossio Aruta non le manda di certo a dire e anche in questa occasione non è stato da meno. "La differenza tra me e tutti voi fenomeni che criticate il mio profilo è proprio in questo filmato, io non aggiusto le foto con effetti speciali, non ho bisogno di trovare le pose per il profilo giusto", ha detto il compagno di Ursula Bennardo. "Voi sponsorizzate e lo faccio anche io, ma almeno non falsifico ciò che sono. Vi mettete le lentine, migliorate il vostro sedere e vi fate una sesta di seno. Poi dopo quando la gente incontra me la gente mi dice che sono più bello dal vivo", ha detto ancora l'ex cavaliere di Uomini e Donne.





"Io ho incontrato delle ragazze e dei ragazzi dal vivo in giro e mi sono chiesto 'ma chi sei la cugina? Sei il sosia'. Basta modificarvi tutto, gli occhi e il fisico". "Io ho il naso storto e quando sponsorizzo il naso storto rimane. Io sono così, – sono state le parole di Aruta – non mi aggiusto e non mi faccio bello per apparire. E quando faccio le stron***e io le pubblico lo stesso perché la perfezione non esiste. Tutti quelli che vogliono solo apparire e vogliono mostrarsi per quello che non sono, a mio parere, fanno vomitare".





”Altro che influencer di sto c***o. Siete falsi, raccontate solo falsità. Modificate tutto. Sulle foto sembrate bellissime, dal vivo invece no. Io sono fiero di avere il mio profilo a c***o di cane, ma almeno è vero. Influencer fate vomitare”. In molti nei commenti hanno chiesto a chi si riferisse, ma lui non si è voluto sbilanciare.

