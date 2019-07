Deve averci preso gusto la bellissima Serena Autieri a stuzzicare la fantasia dei suoi tanti fan. Attrice di grande talento e bellezza genuina, solo l’altro giorno Serena, 46 anni compiuti, lasciava senza fiato i follower di Instagram con una foto in barca a Portofino, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza. Si rilassa sul divanetto di uno yacht, mentre sullo sfondo si apre un mare e una scogliera da favola e scrive: “Quanto tempo sarà passato da questo scatto al tuffo carpiato nel meraviglioso mare dietro di me? 3, 2, 1… Eccomi!”.

Ma il vero panorama lo regala proprio lei, che tra i tanti lavori ricordiamo in tv in “Un Posto al Sole” e in “L’onore e il rispetto” e al cinema nei film con Leonardo Pieraccioni, Alessandro Siani e Vincenzo Salemme. Uno stacco di gambe clamoroso. ““Serè, però accussì ce faje ascí pazz!”, commenta un utente napoletano. (Continua dopo la foto)









I fan di Serena Autieri sono tutti di un sentimento: per lei l’età è un fattore a dir poco trascurabile. “Sarà passato anche tanto tempo ma rimani sempre una gran bella figliola”, si legge. E ancora: “Sei una delle poche donne dello spettacolo che non ha bisogno di mostrare il proprio corpo, in scatti volgari, e per questo ti stimo da quando ero solo una ragazzina, sei semplicemente meravigliosa”. (Continua dopo la foto)





Ma dopo le gambe, ecco un’altra foto social estiva che ha mandato in tilt i fan. Affacciata alla finestra, sorridente e circondata da fiori bellissimi, la Autieri scrive: “Il romanticismo… C’è chi non ci crede, chi lo ricerca nelle piccole cose, chi lo concepisce come un gesto eclatante e chi è romantico senza accorgersene. Cos’è per voi?”. Domanda retorica considerando che l’occhio non può non focalizzarsi sull’outfit e dunque sul suo fisico perfetto. (Continua dopo foto e post)







Il costume intero dorato che si vede benissimo sotto a quello che sembra un kimono lasciato aperto non è affatto “mini”, ma le avvolge il seno al punto da mettere in evidenta i capezzoli. E, scelta casuale oppure no quella di lasciarsi immortalare così sensuale, Serena rifà il pieno di cuoricini e commenti estasiati. E tanti complimenti: “Ma cosa sei ? Fascino eleganza e simpatia. Cosa chiedere di più ad una donna”.

