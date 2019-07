“L’amore ti fa bene!”. Melissa Satta super: tra i laccetti del bikini, curve da urlo

C’è solo un cuore e un fiore nella descrizione Instagram dell’ultimo scatto di Melissa Satta. Basta questo, anche perché il resto della foto è un inno alle curve e alla sensualità. L’ex velina festeggia così, di profilo davanti ad un mazzo di rose, la sua rinnovata felicità famigliare e soprattutto il suo nuovo amore. Nuovo nel senso di rifiorito, perché il fortunato in questione è sempre il solito Kevin Prince Boateng, ex calciatore di Inter, Milan, Genoa e Barcellona.

I due si sono ritrovati proprio in questi giorni. Ed era una notizia che girava, aleggiava nell'aria tra smentite, sussurri, stories sui social. "No ma stanno insieme solo per il figlio Maddox", "Non torneranno mai insieme", dicevano gli appassionati di gossip di mezza Italia. E invece non 'è così. Perché il mazzo di rose rosse in questione, simbolo universale di amore e di passione, le è stato recapitato proprio dal calciatore. Che ha deciso di riabbracciare la bella Melissa.









E lei proprio non ha resistito: doveva far vedere a tutti quanto era felice e quanto era bello questo regalo. E poi, si sa, quando stiamo bene, quando siamo innamorati, siamo anche più belli e più in forma. No che Melissa Satta ne avesse bisogno, per carità, ma in questa foto la vediamo più bella del normale. Sarà il costume che tra lacci e bande sembra esplodere, ma questa foto è veramente una bomba sexy. Saranno state proprio queste curve a richiamare indietro Boateng? Questo non lo possiamo sapere, ma siamo sicuri che avranno giocato un ruolo particolarmente importante.





E i commenti non sono tardati ad arrivare: "Sei davvero uno schianto… tra bellezza, eleganza e finezza". "Rosa tra le rose", "Che meraviglia", "Posso anche morire ora" dichiara addirittura un ragazzo. Forse non ha visto gli altri post. Noi ve li abbiamo raccontati passo passo, ma forse è meglio tornarci sopra: come quello a testa giù in barca o quello di schiena, a far risaltare il lato b, oppure quello mentre mangia un dolce al ristorante, con un vestitino trasparente.





❤️🌹 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 17 Lug 2019 alle ore 6:37 PDT

Insomma Melissa Satta ha ritrovato l’amore e festeggia nell’unico modo che, nel 2019, merita di essere fatto: sbattendo il tutto sui social. In molti stanno partecipando a questa sua rinnovata gioia. Altri, invece, si stanno mangiando le mani. Pensando a quanto sia fortunato Boateng.

