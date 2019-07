Si chiamano Le Donatella, ma in realtà sono Giulia e Silvia Provvedi. Due sorelle gemelle, nate a Modena nel 1993, due volti notissimi del panorama televisivo e musicale italiano. Che, come tutte le celebrità, stanno facendo impazzire i followers su Instagram. Perché? Lo scoprirete tra pochissimo, quando vi porteremo a fare un vero e proprio tour degli scatti più sensuali, più hot e più provocanti di questo duo (soprattutto di Silvia), che abbina uno sguardo irriverente ad una bellezza non comune.

Prima però dobbiamo fare un rapido ripasso su chi sono, giusto per rinfrescarvi la memoria. Le abbiamo scoperte, all'età di diciotto anni, alla sesta edizione del talent show di Sky, X Factor. All'epoca si chiamavano Provs Destination ma ben presto cambiarono nome in onore di Donatella Rettore. Alla fine saranno eliminate dal programma ma saranno comunque distribuite da Sony Music Entertainment, con il loro album d'esordio, e finora unico, Unpredictabile.









Il successo vero e proprio arriva quando vincono la decima edizione de L'Isola dei Famosi, su Canale 5. Da qui iniziano collaborazioni importanti con il deejay Tommy Vee o con il gruppo dance Il Pagante, fino ad arrivare a posare senza veli su Playboy. Perché le due gemelle sono bellissime e dotate di un fascino veramente particolare. Lo abbiamo visto anche durante il Grande Fratello VIP e lo possiamo confermare scorrendo su Instagram. Un milione di follower per le sorelle più famose della rete. Che tra foto in bikini e in costume stanno facendo perdere la testa a molte persone.





L'ultimo video che hanno pubblicato le vede impegnate in una sorta di esercizio per la palestra, ma siamo sicuri che gli occhi erano puntati tutti sul loro fondoschiena. Come nella foto della Silvia, in un bellissimo vestito nero che mette in risalto un seno niente male. La loro carica sensuale è infatti senza precedenti: capelli corti, sguardo provocante, sprezzante, fisico asciutto e slanciato. Le Donatella fanno impazzire tutti e i commenti lo confermano: "Che spettacolo!", "Siete uniche", "Una serata con voi, non chiedo altro!".





E le due sono sempre avvinghiate in un vortice di abbracci, di pose osé, di gambe. Resistere, insomma, è veramente difficile. Soprattutto se Silvia Provvedi pubblica scatti simili: una scollatura clamorosa e un tatuaggio proprio tra i due seni, come a voler dire: “Guardiami!”. E ora Le Donatella, dopo aver sbancato nei reality show, hanno puntato Instagram. Siamo sicuri che riusciranno a vincere anche qui.

