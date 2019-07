Cristina Chiabotto “esplosiva” in bikini. La ex Miss Italia, 32 anni, sta trascorrendo l’estate aò fianco del suo fidanzato, Marco Roscio. La storia d’amore con l’imprenditore 33enne va avanti da poco più di un anno e va a gonfie vele, tanto che si parla già di fiori d’arancio. I paparazzi del settimanale Oggi hanno pizzicato recentemente la coppia a Portofino: i due, innamorati pazzi, sono stati sorpresi tra baci e coccole a cena al ristorante Da I Gemelli, dopo un aperitivo all’hotel Splendido.

A Portofino, Cristina e Marco non si sono “scollati” quasi mai, scrive la rivista. E quando è successo, solo per pochi attimi, è stato perché lui potesse scattarle una foto con il telefono. Gli esperti del gossip danno per certe le nozze tra la modella, showgirl e conduttrice e il manager e già circolano ipotesi anche sulla data. (Continua dopo la foto)









E stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale Spy poco tempo fa, non solo le nozze sarebbero già in agenda entro la fine dell’anno, ma ci sarebbe addirittura la data: secondo il magazine la Chiabotto e Roscio si diranno sì a fine settembre in una località alle porte di Torino, dove si terrà anche il ricevimento nuziale. Cerimonia e festeggiamenti successivi dovrebbero vedere la partecipazione di pochissimi amici intimi della coppia, si mormora. (Continua dopo la foto)





Se i fiori d’arancio sono così imminenti solo il tempo o un’eventuale conferma da parte dei diretti interessati potrebbero sciogliere il mistero. Ma certo è che la bella Cristina dopo la rottura con Fabio Fulco, con cui ha vissuto 12 anni d’amore, è tornata finalmente a sorridere. E, altra certezza assoluta, anche se sono trascorsi 15 anni da quanto è stata incoronata la più bella del Paese, la Chiabotto resta una delle donne dello spettacolo più fascinose ed eleganti. (Continua dopo foto e post)







Lo dimostrano anche i recenti scatti social che Cristina ha ‘regalato’ ai suoi tanti ammiratori che la seguono su Instagram. Fisico al top, viso da bambola e sensualità da vendere, Cristina piace perché è bella e allo stesso tempo semplice e di classe, mai volgare. La foto con il bikini rosa, però, ha mandato ‘fuori di testa tutti’. Il pezzo sopra mette in evidenza il suo décolleté a dir poco esplosivo e, nemmeno a dirlo, i complimenti sono arrivati a pioggia.

