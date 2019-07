Chissà se Diletta Leotta ricorda ancora gli inizi come Miss Muretto nel 2006, oppure l’eliminazione alle preselezioni di Miss Italia 2009. Un passato che sembra lontano anni luce, perché adesso la bella conduttrice, specializzata in sport, viaggia a velocità altissime. Come la barca sui cui si trova nell’ultimo scatto su Instagram. Dove si lascia andare ad una posa che definire sensuale è, forse, riduttivo. Infatti, in questo semplice scatto, c’è tutto.

C’è la sua bellezza, il suo corpo tonico, le sue curve sensuali. La stessa postura della Leotta, e il costume azzurro, intero e attillato, mette in luce la sinuosità di un fisico che si può paragonare ad una pista di MotoGP o di Formula 1. Eppure non sono questi gli sport che Diletta predilige. Oggi infatti la troviamo a Dazn a parlare di calcio, mentre prima era uno dei volti più famosi di Sky Sport, dove conduceva lo speciale sulla Serie B. Continua a leggere dopo la foto.









Eppure gli inizi di Diletta Leotta erano stati molti umili. A diciannove anni aveva condotto per una piccola emittente locale, Antenna Sicilia, il Festival della nuova canzone siciliana per poi passare immediatamente a Mediaset, su La5. È qui che viene notata dai talent scout di Sky, che se la assicurano come meteorina delle previsioni in un primo momento, per poi affidargli la striscia giornaliera dedicata al Poker. Un successo straripante che l’ha portata anche sul Festival di Sanremo, nel 2017. Ma solo come ospite, anche se c’è chi giura che, tra pochissimo, potrà addirittura condurlo. Continua a leggere dopo la foto.





Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, Diletta Leotta sfoggia un fisico clamoroso. Vi avevamo parlato di quel vestito bianco a dir poco illegale, che metteva in luce seno e fianchi. Ogni giorno, però si registra una nuova puntata sensuale sui social. Stavolta è il suo costume a mandare in tilt i fans. “Bellissima, affascinante e felice”, “Una bellezza rara”. Oppure altri, che cercano di essere simpatici: “Diletta, tesoro, avvisa il capitano che ha lasciato le boe in mare” e un altro “Che promontori”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Respira questa libertà 🦋🐚🌞 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2019 alle ore 10:44 PDT

E mentre l’estate scorre e la barca continua a viaggiare, Diletta Leotta non smette di far impazzire i naviganti. E con un fisico del genere sarebbe difficile non farlo: basta uno scatto, una posa osé. Ed ecco che mezza Italia perde la testa.

