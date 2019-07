Alla faccia degli hater Vanessa Incontrada è in splendida forma. Dopo le critiche feroci sul suo aspetto fisico, più formoso e rotondo rispetto a qualche anno fa da quando è diventata mamma, la presentatrice (e attrice e showgirl) 40enne ha fatto il pieno di complimenti sotto all’ultima foto pubblicata su Instagram. Ricordate? Anche recentemente, durante i Seat Music Awards 2019, in onda su Rai1 i primi di giugno, la 40enne catalana è stata presa di mira da molti utenti che sul web hanno criticato ferocemente le sue rotondità.

“Altro che Vanessa Incontrada, ormai sei Vanessa Ingrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”. Lei, dal canto suo, è sempre andata dritta per la sua strada, facendosi immortalar senza filtri e senza paura di mostrarsi così com’è. Ma ora su Instagram eccola in tutta la sua bellezza e sensualità nel selfie scattato dall’alto. (Continua dopo la foto)









Seduta in auto, la Incontrada indossa un micro gonnellino giallo che le scopre le cosce e una maglia nera molto scollata che, inevitabilmente, lascia intravedere il seno. “Quando sei dolce sei simpatica mi piacerebbe conoscerti di persona un bacione”, si legge tra i commenti. “Buongiorno Vane, sei la semplicità fatta persona… Ti auguro una Buona giornata”. E ancora: “Comunque in ogni posto, in ogni luogo tu ti possa trovare, il tuo viso così solare fa stare bene!!!”, “Bellissimaaaa”. (Continua dopo la foto)





Dal selfie che in poche ore ha collezionato oltre 63mila cuoricini e infiniti commenti, spunta un altro dettaglio che, spulciando anche le ultime foto social di Vanessa, è sempre presente. Già, anche la Incontrada, che è ora impegnata nelle riprese della fiction ‘Angela’ che vedremo in onda su Rai 1 tra l’autunno del 2019 e gli inizi del 2020, si è fatta conquistare dalla moda del momento. Ovvero le collanine sottili e i chocker che fanno tornare subito alla mente gli anni Novanta. (Continua dopo foto e post)





È tutto li dentro … il peso della valigia😊🧳 Besitos Amigos 😙🦋

Quando mi rendi felice😃 Besitos Amigos 😙🦋 #buonweekend



Come molta altre vip, anche Vanessa Incontrada non rinuncia a sfoggiare il trend dell’estate 2019. Per completare il look indossa spesso la micro collanina con il simbolo dell’infinito. Chiara Ferragni, per esempio, ne ha un’infinità e le sfoggia su ogni outfit e Federica Nargi va sempre al mare con un maxi choker dorato. Ne esistono di tanti tipi e per tutte le tasche. Insomma, questa è la moda dell’estate 2019 e Vanessa Incontrada non se l’è lasciata scappare.

