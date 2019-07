“Come sei…”. Bianca Guaccero, la spallina va giù: in pizzo trasparente ‘stende’ tutti

A volte possono esserci scherzetti imprevisti, che aumentano incredibilmente la carica sensuale di una foto. Ecco che su Bianca Guaccero una spallina dell’intimo che cade può essere un piccolo terremoto per i naviganti. Una bellezza acqua e sapone, bella e naturale ma allo stesso tempo intrigante e sensuale. Lo scatto pubblicato sul profilo social della bella conduttrice ha fatto nel giro di pochi minuti il giro della rete, tra i commenti entusiasti dei followers.

Originaria di Bitonto, dove è nata nel 1981, Bianca Guaccero ha debuttato nel cinema con il film “Terra Bruciata” insieme a Roul Bova e Michele Placido. Da lì una lenta ma costante scalata verso il successo con le pellicole insieme a Massimo Ceccherini, Fabio Conversi, Serena Autieri. Poi l’approdo, nel 2008, sul palco più famoso d’Italia: quello del Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo, Piero Chiambretti e Andrea Osvàrt. Continua a leggere dopo la foto.









È di oggi però la notizia che ha sconvolto, professionalmente parlando, la bella Bianca Guaccero. Il suo programma, “Detto Fatto”, in onda su Rai Due, subirà infatti importanti modifiche. Nonostante gli ottimi risultati della passata stagione, infatti, la trasmissione sarà molto più corta. Un taglio di ben 45 minuti, con fischio d’inizio alle ore 14.45, invece che alle 14.00 come di consueto. Motivo di questa scelta l’esigenza di lasciare più spazio alle repliche del programma di Carlo Cracco e quindi trarre più profitto dalla pubblicità. Continua a leggere dopo la foto.





Fortuna che Bianca Guaccero ha trovato subito il modo per dimenticare questa piccola batosta. Ed ecco che su Instagram compare una foto tutta sensualità e felicità. Un vero e proprio “diamante raro” come le scrivono i fan. Ma non solo: “Meravigliosa”, “Le donne di classe si vedono sempre”, “Vederti così mi riempie il cuore”, “Ma quanto sei bella”, “Non si deve aggiungere niente… sei perfetta così in ogni tuo particolare”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma per molti Bianca Guaccero è una delle poche star della nostra televisione a mantenere un tono pacato e acqua e sapone anche sui social. Chissà come avranno preso la notizia di vederla di meno sui loro teleschermi. Forse sanno già di potersi consolare. Gli basterà andare su Instagram.

“Stupenda!”. Francesca De André provoca tutti: curve hot e vestitino bollente