“Stupenda!”. Francesca De André provoca tutti: curve hot e vestitino bollente

Potremmo parafrasare una canzone del nonno della bella Francesca De André per descrivere il suo ultimo scatto su Instagram: “Tutti si accorsero con uno sguardo / che non si trattava di un missionario”. Cantava così Faber in Bocca di Rosa. E lo sguardo della modella e volto noto della televisione italiana è tutt’altro che di chiesa. Un’occhiata provocante, sensuale, accattivante, che lascia di stucco tutti quanti. Basta un gioco di ombre, qualche contrasto, qualche giusto vedo e non vedo, per accendere qualsiasi desiderio.

Figlia di Cristiano De André e quindi nipote del cantautore genovese, è nata nel capoluogo ligure il 25 gennaio del 1990. Ha avuto un’infanzia: i genitori si sono separati quando lei aveva appena tre anni e quando la mamma, Carmen Cespedes, decise di mettere fine alla relazione con il padre, colpevole di numerosi tradimenti. E il rapporto di Francesca con suo padre sarà sempre molto complicato: mai presente, lontano, distante, fino alla decisione di chiudere la giovane in un orfanotrofio. Continua a leggere dopo la foto.









Dopo tanti altri momenti difficili arriva però una bocca d’ossigeno. Prima di tutto Francesca De André riesce a diplomarsi al Liceo Linguistico, poi inizia a frequentare la scuola di danza dell’Accademia Milanese. Poi la svolta: nel 2011 viene invitata all’Isola dei Famosi, in qualità di “Parente di…”. È qui che si affaccia al grande pubblico e per la prima volta può mettere in luce tutte le sue qualità: dalla bellezza all’intelligenza, da un fisico spaventoso a un caratterino veramente niente male. Per questo, nel 2019, finisce anche su Canale 5, nel cast del Grande Fratello 16. Continua a leggere dopo la foto.





E ora Francesca De André si diverte a stuzzicare i fan su Instagram, attraverso foto incredibilmente sensuali. L’ultimo post la vede avvolta in un babydoll rosa, tutto di seta, mentre è sdraiata su un divano. Il micro completino da notte è in grado di risaltarne tutte le caratteristiche, tutte le sinuosità e le curve, a partire da un décolleté bollente fino a delle gambe da infarto. “Quando so bene quello che valgo, gli altri possono pensare di me quello che vogliono”. Cosi ha scritto la bella Francesca in didascalia. Continua a leggere dopo la foto.





E i commenti non si fanno attendere: “Sei stupenda noi sappiamo quanti vali e vali tanto”, “Francesca hai ragione solo tu sia quello che vali e vali moltissimo gli altri diranno sempre stupidaggini. Tu sei una Donna forte e lo hai dimostrato e lo dimostri tutti i giorni. Tu e Gennaro siete bellissimi come si dice nella botte piccola c’è il vino buono”. Insomma, gli haters continueranno ad esserci, ma Francesca De Andrè fa il pieno di applausi. Anche sul web.

