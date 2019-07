L’ultima foto pubblicata sui social da Tina Cipollari ha fatto furore. La storica opinionista di Uomini e Donne si è divertita con FaceApp, la app che sta letteralmente impazzando nel web. Ha postato una foto in compagnia del fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con il filtro ‘invecchiamento’ ed è stata pioggia di commenti.

Forse Tina non si aspettava un tale fermento dei suoi follower, che l'hanno paragonata alla storica 'nemica' Gemma Galgani. Scorrendo tra i commenti dello scatto che mostra Tina invecchiata sono tantissimi i fan che la paragonano all'ex fidanzata di Giorgio Manetti. "Tina – le scrive una fan – sembri Gemma!", e poi ancora: "Oddio ti sei presa la gemmite", "Io non lo vorrei dire… ma quasi quasi assomigli a Gemma!", si legge ancora tra i commenti della foto.









Tanti i commenti di questo genere, a cui si aggiunge anche quello di Gianni Sperti che però non ha preso in giro la Galgani ma proprio la sua collega: "Finalmente – queste le parole dell'opinionista di Uomini e Donne – ti sei fatta un selfie reale senza filtri". Tina non ha ancora commentato ma sicuro non le farà piacere leggere i messaggi dei fan che la paragonano alla nemica Gemma Galgani. I feed di Facebook, Instagram e Twitter sono nuovamente riempiti dalla FaceApp Challenge. Una sfida che spinge gli utenti a caricare la foto rielaborata dall'applicazione per far sì che sembrino anziani.





Gli ultimi aggiornamenti dell'applicazione hanno di fatto reso le modifiche ai selfie ancora più realistiche di quelle delle versioni precedenti. Il merito è tutto dell'intelligenza artificiale migliorata, che permette di ottenere una versione invecchiata o ringiovanita del volto ritratto nella foto. Lanciata nel 2017 aveva già all'epoca avuto un notevole successo, ma ora l'app è tornata in voga perché i tecnici hanno apportato delle notevole migliorie e il risultato del vostro selfie invecchiato è ancora più realistico.





Sono tantissime le star italiane e internazionali che si sono cimentati con questa app e, ovviamente, è scattata anche la challenge virtuale per cui se si viene taggati in una foto “invecchiata” siete chiamati a fare la stessa cosa e a taggare altre tre persone. Una catena di Sant’Antonio virtuale e moderna, ma con la stessa finalità.

