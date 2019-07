“Li sentite i gemiti?”. Taylor Mega, la notte con Erica Piamonte: il video è da infarto

Belle da morire, dalle apertissime ambizioni sessuali e più vicine che mai. parliamo di Erica Piamonte e Taylor Mega, entrambe reduci dall’esperienza del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Le due ex gieffine si trovano ora in vacanza insieme a Capri e dai rispettivi profili social, le due amiche continuano a postare aggiornamenti sui loro giorni di relax insieme. Ma la loro è solo amicizia o qualcosa di più? Entrambe hanno infatti apertamente dichiarato di aver avuto esperienze con altre donne. Prima di entrare nella casa di Cinecittà, la Piamonte aveva fatto coming out, ammettendo di provare attrazione anche per il genere femminile oltre che per quello maschile.

Ma non è la sola: anche Taylor Mega, pochi giorni fa, si era lasciata andare a una confessione del genere sui social. L’ex fiamma di Flavio Briatore aveva infatti raccontato di aver avuto esperienze omosessuali, anche se aveva precisato di non essere lesbica, bensì bisex. I fan, entusiasti di questa nuova amicizia, hanno ora la speranza che tra le loro bellissime ragazze possa nascere l’amore. (Continua dopo la foto)









Dopo aver scaricato il coinquilino Gaetano Arena, con il quale aveva avuto una relazione al GF, Erica Piamonte ha continuato a vedersi con Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca. La storia d’amore è però durata poche settimane, mentre lo stesso modello ha confermato di essere single. Gianmarco ha inoltre aggiunto anche di essere alla ricerca della persona giusta che gli faccia battere il cuore. (Continua dopo il video e la foto)





Erica lo avrà forse lasciato per stare ancora più tempo con la bella Taylor? Ma quello che fa più notizia sono le loro stories sul letto, in piena notte. Tylor ha postato un video dove invitava i fan a fare attenzione ai rumori di sottofondo del filmato. Ad ascoltare bene, in effetti si potevano sentino i gemiti di una coppia intenta a fare l’amore nella stanza a fianco. Dopo di ciò, le due amiche sono scoppiate in una grassa risata. (Continua dopo le foto)







Cosa è successo dopo? C’è scappato un bacio (o qualcosa di più) tra le due? Insomma, è finita lì? Secondo tanti, sui social, quello è stato solo l’inizio di una notte turbolenta tra Erica e Taylor, ma chi può saperlo… potrebbe essere tutto un “gioco” per guadagnare qualche punto in popolarità. Non lo sapremo mai… o forse sì?

