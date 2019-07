“Ci hanno salvato!”. Si ribalta con la moto d’acqua: paura per la bella showgirl

Anche Wanda Nara può vivere qualche disavventura. La moglie-agente di Mauro Icardi, è con la sua famiglia nella villa sul lago di Como. Con alcuni amici, ha deciso di fare un giro del lago con la sua moto d’acqua, ma qualcosa è andato storto, e così tutti sono finiti in acqua. Su Instagram Wanda Nara ha postato i video del recupero delle moto da parte dei soccorritori e del loro ritorno a terra, bagnati e un po’ spaventati, su un gommone di servizio.

Attraverso delle stories pubblicate sul proprio profilo Instagram, Wanda Nara, ha raccontato la sua ultima disavventura: si è ribaltata con una moto d'acqua insieme ad una coppia di amici nel lago di Como, dove la moglie-agente dell'attaccante dell'Inter ha trascorso il weekend con la famiglia. Eloquente il commento scritto su una delle immagini, 'nos rescataron', ovvero 'ci hanno salvato'.









Nessuna conseguenza né per Wanda, né per i suoi amici, apparsi semplicemente zuppi d'acqua in alcune delle foto successive postate sul social. Mauro e famiglia hanno trascorso il weekend in famiglia in una villa sul lago di Como: e mentre l'Inter scendeva in campo contro il Lugano per la prima amichevale dell'era Antonio Conte, Wanda faceva una gita in moto d'acqua con due amici. Poco dopo però, nelle stories, si vedono gli stessi amici di Wanda completamente bagnati, e la moto ripescata dall'acqua.





Un piccolo contrattempo, mentre Mauro giocava a pallone, per ora, solo con i figli. In passato aveva fatto il giro del web una foto condivisa insieme al marito e goleador dell'Inter Mauro Icardi. Nell'immagine – evidentemente preparata per essere postata online – i due sposini sono immortalati in atteggiamenti 'intimi': entrambi sono a petto nudo e mentre Icardi è semi sdraiato su un tavolo di marmo, wanda è appoggiata a lui e lo abbraccia.







Il topless della showgirl, nonché agente del calciatore, aveva scatenato una serie di commenti che permettono di capire che i tifosi dell’Inter e i fan della coppia sono divisi. C’è chi li sostiene sempre e comunque e chi invece coglie ogni occasione come scusa perfetta per criticarli. Meglio quelle di foto e non mentre si viene “recuperate” dalla guardia costiera o chi per loro…

