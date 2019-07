“Sei illegale!”. Miriam Leone provoca i fan: sguardo sensuale e seno in vista

Non le bastava essere una bomba sexy di dimensioni epiche. Adesso Miriam Leone vuole riscrivere anche le leggi del selfie. Siamo tutti abituati infatti a scattarci foto ad altezza viso, oppure a studiare angolature per sembrare più belli, più magri, più attraenti. Una regola la sappiamo tutti: mai scattarsi foto dal basso. Il rischio di venire male, di risultare più grassi di quello che siamo, è veramente altissimo. Un rischio, questo, che non corre assolutamente la bella attrice.

Il suo ultimo scatto, infatti, viene proprio dal basso. E non solo Miriam è riuscita benissimo, ma riesce addirittura ad esaltare il suo seno, le sue labbra carnose e una bellezza assolutamente clamorosa. “Quando una è bona anche vista dal basso, non c’è niente da fare. Sopprimetemi!”. Scrive sconsolata una sua fans, mentre il resto dei commenti è tutto su livelli altissimi: “Ma è possibile che è legale una roba del genere?”, si chiede ad esempio un ragazzo. Il dubbio, in effetti, è più che lecito. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Catania, figlia di un professore di lettere e di una impiegata comunale, Miriam Leone oltre ad essere bellissima è anche intelligentissima. Ha studiato al Liceo Classico e ha frequentato l’Università di Lettere e Filosofia di Catania senza finirla, iniziando anche a studiare recitazione. È vincendo Miss Italia, nel 2008, che si apre le porte del successo. Da quel momento infatti inizia a calcare gli studi della Rai: dalla conduzione di Unomattina estate a Mattina in Famiglia, passando per medie e piccole serie tv. L’abbiamo vista infatti in Non Uccidere, 1992, Distretto di Polizia e tante altre. Continua a leggere dopo la foto.





In questi giorni la bella Miriam Leone si trova in vacanza nella sua Sicilia, precisamente a Lingua Salina, in provincia di Messina. E si diverte a lasciare i fans con l’acquolina in bocca attraverso questi suoi scatti incredibili. L’ultimo a mandare in tilt Instagram era stato quello scattato a Parigi, quando una spallina del suo vestito fece uno scherzetto: cascò lanciando in evidenza un seno tonico e generoso. Capelli rossi e occhi neri, anche lo sguardo di Miriam non passa mai inosservato, stando ai commenti. Continua a leggere dopo la foto.





“Non guardarmi così, potrei sentirmi male” dice un altro fan sotto la foto. Miriam Leone si gusta una limonata, in costume, mentre da sotto gli occhiali da sole sembra provocare chi sta dall’altra parte dello schermo. In un mix di sensualità e bellezza.

