“Ma quanto sono orgogliosa del mio orticello?!? E con i miei pomodorini stasera spaghetto! #orticello #ilmioorgoglio #pomodoriebasilico #vaiconlospaghetto”. È la didascalia che Barbara D’Urso lascia sotto al filmato che la vede intenta a prendersi cura del suo orto. Dopo qualche giorno di relax al mare, infatti, la conduttrice amatissima dal pubblico di Canale 5 si è spostata in campagna, a casa sua, dove si dà spesso da fare con il giardinaggio. Tra una foto sexy e un’altra – quella che segue il video della raccolta dei pomodori ha lasciato tutti di stucco per via della scollatura vertiginosa – Carmelita si dedica al suo “orticello” e si dice molto soddisfatta dei risultati ottenuti anche questa stagione.

Inutile dire che il filmato ha fatto boom di visualizzazioni e raccolto infiniti messaggi, ma non proprio tutti positivi. Su Instagram Barbara ha oltre 2 milioni di follower e sì, molti non fanno che riempirla di complimenti, ma tanti altri si scagliano contro di lei sotto a ogni post.









Il filmato in questione, quello in cui la regina di Mediaset mostra tutta contenta i suoi pomodorini e anticipa la cena non sembra avere alcun particolare eclatante, eppure una serie infinita di fan ha posto l'accento su un dettaglio che potrebbe essere sfuggito a un occhio meno attento: le pose di Carmelita. Per moltissimi follower, infatti, nella clip Barbara assume pose innaturali che, a loro avviso, hanno lo scopo di nascondere le rughe.





Barbara D'Urso ha 62 anni (ed è in perfetta forma fisica) e per i fan utilizza dei 'trucchetti' per apparire sempre al top. Se quando è in onda, come sottolinea ogni anno Striscia la Notizia, si serve di luci fortissime, quasi accecanti, sui social la strategia sarebbe quella di non piegare mai la testa verso il basso, cercando di mantenere il volto sempre verso l'alto, anche a costo di risultare innaturale pur di minimizzare le rughe.







Un altro trucchetto sarebbe quello di tenere sempre un ciuffo di capelli sul viso in modo da camuffare le rughe d’espressione attorno agli occhi. E infatti sotto alla clip dell’orticello spuntano questi commenti: “Abbassa la testa tanto le rughe si vedono lo stesso”, “Testa storta… Ciuffo sull’occhio…..e ovviamente ti inquadri il seno”, “Tira il collo più su! Attenta che ti viene una paresi”. E tra i tanti non mancano quelli chi si chiedono: “Ma questo occhio sempre coperto?” e “Ma perché tutti i suoi video col collo in su?”.

