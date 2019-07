“Più bella di così è impossibile”. La sensualità di Luisa Ranieri dopo la doccia

“Credo che non esista nel mondo del cinema e dello spettacolo una donna più bella e brava di te! Meravigliosa”. Questo è solo uno dei tantissimi commenti che potete trovare sotto la foto di Luisa Ranieri. Un volto storico della nostra televisione, un’attrice unica che accompagnato migliaia di italiani nelle sue interpretazioni uniche. La 45enne napoletana è infatti bellissima, talentuosa, ma anche ricca di una carica sensuale non comune.

E lo dimostra nei suoi ultimi scatti, dove basta un accappatoio per far destare fantasie e desideri. E così i 220 mila followers che la seguono sono andati in estasi. Non sono tantissimi, in realtà, se siete abituati ai numeri di influencers o roba simile. Ma sono tutti appassionati genuini che seguono la moglie del Commissario Montalbano da tantissimo tempo e che, attraverso le sue immagine sia pubbliche che personali, private, riescono ad essere sempre aggiornati sulla loro beniamina. Continua a leggere dopo la foto.









Luisa Ranieri è impegnata nelle riprese di “Vita Segreta”, regia di Maria Capasso, in uscita il 18 luglio 2019. Sarà “una donna solo apparentemente normale” stando alla definizione che ha dato la stessa attrice. Che dal backstage della pre-conferenza stampa di presentazione del film, lascia partire una foto ricchissima di fascino. La troviamo avvolta in un accappatoio bianco, le gambe accavallate, la scollatura appena accennata. Niente lingerie, niente bikini, niente lati b in bella mostra. Sensualità però ai massimi termini per una delle attrici più famose dello stivale. Continua a leggere dopo la foto.





Classe 1973, è impegnata nella relazione con Luca Zingaretti dal 2005. Del 2011 è la loro prima figlia, Emma, seguita da Bianca nel 2015. In mezzo c’è il matrimonio del 2012, con rito civile al Catello di Donnafugata, ovviamente in Sicilia, nella terra di Montalbano. Tantissime serie Tv per Luisa Ranieri da Gli anni spezzati a Cefalonia, da Luisa Spagnolo a Una buona stagione, oltre ai film con Neri Parenti, Leonardo Pieraccioni e Ferzan Ozpetek. Una carriera, insomma, veramente strepitosa. Continua a leggere dopo la foto.





“È inutile perdere tempo dalla truccatrice e dalla costumista! Più bella di così è impossibile”, scrive un’appassionata. “Per me sei la donna più bella dello spettacolo… Mia moglie si ingelosisce ogni volta che ti vedo in TV” scrive un fan, che poi aggiunge: “Zingaretti super fortunato!”. Noi non possiamo che sottoscrivere.

“Senza parole”. Beatrice Valli esagerata in piscina: il lato B è da urlo