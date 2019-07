“Senza parole”. Beatrice Valli esagerata in piscina: il lato B è da urlo

Non immaginiamo neanche la reazione degli oltre due milioni di followers di Beatrice Valli davanti al nuovo scatto pubblicato dalla modella. Scene da panico, mani tra i capelli, giramenti di testa. No, non stiamo esagerando. Il fisico della storica compagna di Marco Fantini è infatti qualcosa di incredibile. E nonostante sia la mamma di due bimbi, tra l’altro seguitissimi anche loro sul web, riesce sempre a regalare grandissime emozioni a tutti quanti.

Impegnata com’è tra sponsorizzazioni, book fotografici, vacanze e sfilate, la showgirl riesce comunque a trovare un attimo per postare i suoi scatti. Attualmente si trova in vacanza in Messico e, a bordo della piscina del suo resort extra lusso e nel suo costume leopardato, eccola sfoggiare a tutto il popolo della rete le sue curve sinuose e il suo fisico tonico e bollente. Con pose così, d’altronde, i giramenti di testa non mancano: “Senza parole!” scrive un fan. Continua a leggere dopo la foto.









Eppure poco tempo fa, Beatrice Valli aveva avuto dei grossi problemi di salute: delle infezioni che la costrinsero a stoppare tutto quanto. “Sto limitando il mio lavoro, sto cercando di pensare più a me stessa e cercare almeno un giorno a settimana per riposarmi – aveva raccontato – Non è semplice per me rinunciare al mio lavoro, che amo, e ogni giorno mi faccio in quattro per riuscire a conciliare i miei figli, il mio compagno e il mio lavoro, ma devo cercare di volermi bene!”. Fortunatamente tutto questo sembra passato, a dimostrazione della grande forza di Beatrice. Continua a leggere dopo la foto.





Beatrice Valli è originaria di Bologna, dove è nata nel gennaio 1995. Con la sorella Ludovica ha calcato lo studio di Uomini e Donne ed è qui, nel regno di Maria De Filippi, che ha conosciuto il suo amore: Marco Fantini. Ragazza umile (lavorava infatti nel negozio dello zio) ha poi piano piano scoperto il successo, prima con il Coca Cola Summer Festival, poi nel programma più seguito del pomeriggio di Canale 5. Oggi è una mamma e una compagna felicissima: “Si, è difficile mediare tutti gli impegni, ma sono molto testarda”. Continua a leggere dopo la foto.





“Mi pongo sempre grandi obiettivi e sto realizzando i sogni che ho sempre avuto: una famiglia gigantesca e una grossa carriera.” E nei suoi scatti, infatti, la vediamo felicissima. E in forma smagliante, come dimostra la sua vacanza in Messico.

