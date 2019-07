“Ci fai morire!”. Ludovica Pagani crea il panico in lingerie e bikini

Si corre il rischio di non trovare le parole per descrivere la bellezza di Ludovica Pagani e la carica sensuale dei suoi ultimi scatti. Sarà per colpa del suo fisico, sarà per colpa dei bikini che indossa o dell’intimo che ne esalta le forme. Sarà quel che sarà, ma la bionda giornalista sta facendo innamorare tutti quanti. Sia chi la segue sul piccolo schermo, per sapere le ultime notizie dal mondo sportivo, sia chi la segue sui social, per restare aggiornato sulle sue bellezze.

Perché la Pagani avrà anche un fisico da top model, ma in realtà fa altro nella vita. Classe 1995, originaria di Bergamo, è una giornalista, specializzata in sport. ha iniziato nell’emittente locale, Bergamo Tv, per approdare presto alla corte di SportItalia. Da qui ha iniziato a scalare le posizioni, fino ad arrivare in Rai, fino a diventare antagonista, per molti, della bella Diletta Leotta. Le sue ultime apparizioni sono proprio sul secondo canale, come inviata di Quelli che il calcio. Continua a leggere dopo la foto.









Ed è proprio su queste onde che Ludovica Pagani si è resa protagonista della famosa gaffe legate alle squadre di calcio: aveva infatti confuso i punti, riportati vicino ad ogni nome, con la posizione in classifica. Bufera social e tantissima ironia sul web. Ma ad una bellezza così si può veramente perdonare tutto. E infatti gli appassionati non ricordano nulla, o quasi, accecati dalle curve della giornalista: “Sei bellissima!”, “Sei una vera e propria dea!”, “Ci fai morire!”, le scrivono a centinaia. Perché i numeri su Instagram della Pagani sono veramente da influencer. Continua a leggere dopo la foto.





Ludovica Pagani sfoggia infatti un intimo clamoroso: reggiseno e mutande in pizzo, molto attillate, in grado di esaltare tutta la sinuosità del suo corpo. “Sei meravigliosa come sempre” le scrive un follower. Sarà geloso (o forse contento, chissà) il suo fidanzato, Steven Basalari, direttore artistico di alcuni locali della movida notturna milanese, con cui convive dal 2017. Mai volgare, mai eccessiva, una bellezza naturale e veramente acqua e sapone. Continua a leggere dopo la foto.





Ma Ludovica Pagani non si ferma qui e il suo profilo è una vera e propria miniera d’oro di scatti sexy: eccola stavolta con un vestitino rosa, sguardo provocante ed espressione hot. Insomma, non vediamo l’ora che ricominci il campionato. Ma solo per fare il tifo per lei!

“A 21 cm glielo faccio arrivare”. Valentina Vignali, tra trash e hot: si va oltre