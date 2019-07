Caduta Libera: il bagnino mostra il fisico e Nicolò fa uno strano commento

Sorpresa “estiva” a Caduta Libera. Gerry Scotti ha presentato così il concorrente Christian, che di lavoro fa il bagnino: “Sembra Enrique Iglesias” le parole pronunciate dall’amato conduttore di Canale 5, al fine di sottolineare la bellezza del ragazzo. Ma chi è questo Christian? Beh, classe 1992 e originario di Brescia, il giovane col sorriso stampato sulle labbra ha 27 anni e, questo lunedì 15 luglio 2019, è tornato nel programma per dare del filo da torcere al nuovo campione Alessandro.

Anche chi non segue tutte le sere 'Caduta Libera' ha conosciuto Nicolò Scalfi. Detto "il Campioncino", ha 20 anni, anche lui è di Brescia e ha grazie alla sua bravura è riuscito a passare alla storia della televisione perché la sua cavalcata a Caduta Libera è la più longeva nella storia dei quiz.









Trionfatore per 88 puntate consecutive che gli sono valsi 651mila euro di montepremi complessivo, Scalfi si sbottona in un'intervista al Giornale di Brescia, in cui rivela di non essersi reso conto di essere diventato un personaggio televisivo: "A vent'anni fai un po' fatica a rendertene conto. Sì, c'è la gente che ti ferma e sì, i follower su Instagram salgono in breve tempo nell'ordine delle decine di migliaia. Sono cose che apprezzo", ammette.





Parlando della sua parabola a Caduta Libera, ricorda quelli che sono stati i momenti più emozionanti: "Ho tirato fuori un Ernest Hemingway con due sole lettere a disposizione. Nella puntata in cui c'erano gli amici del Fantacalcio in studio ho azzeccato anche la definizione sostantivi invariabili, pescandola da non so quale anfratto della memoria scolastica. In quell'occasione ho portato a casa 36mila euro".





Il campioncino continua a guardare le puntata del programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e quando il video ha mandato in onda il bel bagnino Alessandro qualcuno ha notato il commento. Come riporta il sito Bitchyf, Nicolò a detto la sua sui social: “Senza fisico Christian!”, ha scritto pubblicando la foto del bagnino su una Instagram Story.

