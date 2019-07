“Divina”. Alessia Cammarota lascia senza parole: da Uomini e Donne a mamma sexy

Il grande pubblico la ricorderà soprattutto come corteggiatrice a Uomini e Donne, ma Alessia Cammarota, ormai, sta diventando sempre di più una star del web. Merito soprattutto di uno fisico assolutamente da favola, di curve sensuali, di un fisico da urlo. La bella corteggiatrice strega tutti, dopo aver conquistato Francesco Monte, un altro tronista del programma cult del pomeriggio Mediaset, e il siciliano Aldo Palmeri. Anche se, tra i due, non sempre sono state rose e fiori.

La Cammarota è nata il 6 marzo 1992 ed è napoletanissima. Attaccata alle sue radici, alla sua famiglia e al suo ambiente, ha dovuto lasciare la Campania per trasferirsi in provincia di Roma, precisamente a Ciampino. Qui ha lavorato come estetista, iniziando a far girare la testa a tutti per la sua bellezza. Fino a quando, un bel giorno, ha deciso di sfruttare il suo fascino. Aveva infatti partecipato a Miss Italia, senza però arrivare fino infondo, ma era arrivato il momento di scalare le posizioni e provare a fare il grande salto. Continua a leggere dopo la foto.









Così è approdata su Uomini e Donne, nel regno di Maria De Filippi, attirando, come è normale che sia, simpatie e antipatie, critiche e consensi. È qui che ha conosciuto il suo grande amore: Aldo Palmeri, usciti insieme solo una volta durante la trasmissione e poi promessi sposi nel 2014. Dall’unione dei due, nel 2015, è nato il piccolo Niccolò. Una gioia immensa prima di una crisi forte, dovuta al tradimento di lui. Ma l’amore ha trionfato su tutto e i due sono tornati insieme. Dando alla luce, nel 2017, il secondo figlio Leonardo. Una mamma super sexy insomma questa Alessia Cammarota. Continua a leggere dopo la foto.





C’è addirittura chi le dice che la sua bellezza è “disarmante”. E forse un po’ è vero, perché nell’ultimo tempo Alessia Cammarota riesce ad abbinare la maturità tipica di chi ha una famiglia sulle spalle alla sensualità di chi si sente ancora giovanissima. Infatti la bionda napoletana ama pubblicare i suoi scatti privati, anche quelli più intimi, come quello che la vede in reggiseno e vestaglia di lino, per un mix di sensualità veramente unico. Continua a leggere dopo la foto.





E ora che è arrivata l’estate, ecco Alessia Cammarota in spiaggia, che siede un divanetto mentre indossa un costume incredibile. “Fingere relax, mentre in realtà poco più in là dell’inquadratura ci sono i tuoi Figli che creano il panico” ha scritto l’ex corteggiatrice nella didascalia. E i commenti non sono mancati: “Sei una donna unica!”.

