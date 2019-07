Maddalena Corvaglia è molto attiva e anche molto seguita sui social. Aggiorna quasi quotidianamente i suoi fan (solo su Instagram ne ha più di un milione) sulla sua vita privata, con scatti mozzafiato in bikini e foto romantiche in compagnia del fidanzato, Alessandro Viani, ma è ancora giallo sul suo rapporto con la collega e amica inseparabile Elisabetta Canalis. Ex amica, si dice. C’è aria di crisi tra le storiche ex Veline di Striscia La Notizia, sostiene il settimanale Chi, che parla di una rottura vera e propria tra le due, che fino a poco tempo fa stavano lavorando insieme a un progetto nel campo del fitness.

Entrambe avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi profili social dove però, di punto in bianco, sono totalmente sparite le interazioni tra la bionda e la mora di Striscia. Non si vedono più like e commenti e tantomeno selfie insieme come fino a poco tempo fa. (Continua dopo la foto)









“Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini che solleva ancora più dubbi nei fan. Al momento nessuna delle due si è pronunciata. (Continua dopo la foto)





Ognuna per la propria strada, anche su Instagram dove tanto ‘Maddy’ quanto ‘Ely’ continuano a condividere cartoline delle proprie vacanze raccogliendo migliaia e migliaia di cuoricini. La ‘novità’ che la Corvaglia ha mostrato recentemente ai suoi fan, tuttavia, non ha riscosso molto successo. Con indosso un costume intero alla Baywatch, ha esibito un nuovo tatuaggio sulla spalla che era impossibile da non notare in quella serie di foto. E sono piovute critiche. (Continua dopo la foto e post)







“Possono piacere oppure no… Ma i tatuaggi hanno un sacco da raccontare. Vi presento la mia ultima creatura”, ha scritto lei mostrando il disegno del viso di una bambina con una tigre sullo sfondo. “Da camionista” e “Come rovinarsi una spalla” osservano i follower, con qualcuno che ipotizza, a ragione, “Immagino sia il volto di tua figlia”. Proprio così: Maddalena conferma che la bimba ritratta sulla spalla è proprio Jamie, avuta dall’ex marito Stef Burns. E potrà pure non piacere ai suoi fan, ma per lei, visto il significato, è il tattoo più bello del mondo.

Federica Panicucci in bikini è “perfetta”: a 52 anni sembra una ragazzina