Gabriel Garko è un attore molto amato dal pubblico. Ora ha 47 anni e, se possibile, è ancora più bello e affascinante dei tempi degli esordi della sua carriera. Sguardo magnetico, fisico scolpito, Gabriel è però sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata, rilasciando poche interviste e raccontandosi molto raramente. Ciò nonostante il gossip gli ronza sempre attorno, al punto che di recente lo stesso attore ha sottolineato che ormai sul suo conto ne vengono dette e scritte di tutti i colori.

E proposito della leggenda legata alla sua omosessualità, Gabriel ha ribadito di essere stufo di dover sempre replicare: “Che poi è come se fosse deplorevole essere omosessuale”, aveva spiegato l’attore sulle pagine di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, facendo sapere di soffrire per tutti i pettegolezzi che circolano sul suo conto. Anche Eva Grimaldi, sua celebre ex, era intervenuta sulla questione: “Perché si dice che sia omosessuale? Non lo so, chiedetelo a lui, forse perché è bello”, aveva dichiarato. (Continua dopo le foto)









Da qualche tempo, poi, circola un rumor che vorrebbe Gabriel Garko molto vicino a Gabriele Rossi, l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello. Una vicinanza, questa con Rossi, che ha scatenato pettegolezzi e illazioni in men che non si dica. In realtà, come aveva chiarito tempo fa lo stesso Garko sempre a Chi, i due si conoscono da anni e dopo essersi incontrati sul set e sono diventati molto amici. (Continua dopo le foto)





“Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto – aveva raccontato Gabriel al settimanale di Alfonso Signorini – Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone”. Nella stessa intervista Garko era uscito anche allo scoperto parlando di una nuova fidanzata, pur senza svelarne l’identità, e sottolineato anche di non pensare al matrimonio in questa fase della sua vita. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Un bacio da milano…#gabrielgarko @gabrielerossioff #milano #work #aperitivo Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 14 Lug 2019 alle ore 11:32 PDT



L’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo Instagram è un tripudio di like e di commenti. Gabriel ha conquistato tutti con il selfie che lo ritrae insieme a Gabriele Rossi. I due amici sono partiti in trasferta a Milano per lavoro e ne hanno approfittato per scattare una foto durante un momento di relax. “Un bacio da Milano, #milano #work #aperitivo”, ha scritto. “La bellezza in una foto”, si legge tra i tanti messaggi. E ancora: “I più belli”, “Sembrate fratelli”, “Siete due bravissimi attori e secondo me anche due brave persone”.

