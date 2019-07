I Ferragnez in trasferta a Tokyo. Come i follower sanno bene, da qualche giorno Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono volati in Giappone. L’influencer più famosa del mondo è sbarcata a Tokyo per lavoro, ma non ha rinunciato alla compagnia del marito e del figlioletto con cui posa di continuo su Instagram. Tanto Chiara quanto Fedez aggiornano di continuo i rispettivi fan con foto e video della vacanza che ogni volta fanno il pieno di like e di commenti.

Naturalmente non manca qualche polemica. Come quella sollevata nei giorni scorsi sulla lingua della Ferragni. Sì, dopo le prese in giro per i piedi, ora nel mirino c’è finita la sua lingua: “Che lingua lunga Chiara”, scrive una fan. E ancora: “Che lingua, allora non hai solo i piedi lunghi…”, “Oh mio dio, la lingua devo dire un po’ grossina”, hanno scritto sotto al tenero scatto con Leone che imita la mamma e fa una linguaccia. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram La reazione di chiunque quando vede i propri genitori che si baciano 😂 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 7 Lug 2019 alle ore 9:44 PDT









Ma tra i tantissimi commenti, c’è anche chi spende parole carine per il piccolo Leone, che cresce a vista d’occhio ed è sempre più biondo e più bello: “È un orsetto di peluche”, commenta qualcuno. Lo scatto, lunghezza della lingua a parte, è comunque un successo: oltre 600mila like e infiniti commenti. A questa nuova polemica Chiara non ha replicato, è giustamente troppo impegnata a godersi Tokyo e i giorni in compagnia dei suoi amori. (Continua dopo la foto)





Chiara è anche una che ama stupire i suoi fan e proprio a Tokyo è riuscita a coronare il sogno di quando era ragazzina: si è vestita come Sailor Moon, la sua eroina di infanzia. Per la cronaca (e i fan di Sailor Moon come la Ferragni) è in programma l’uscita di un nuovo film dal titolo “Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie”, o semplicemente “Sailor Moon Eternal”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Last night I became my childhood hero 🌙 Pic by @_deepsky Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 14 Lug 2019 alle ore 1:34 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sailor Ferry 💫 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 14 Lug 2019 alle ore 3:18 PDT



Tornando a Chiara Ferragni, l’outfit sfoggiato su Instagram ha naturalmente fatto boom di like e di commenti. “Last night I became my childhood hero”, ha scritto la fashion blogger, che si è così trasformata nella sua eroina per una sera. “Sailor Ferry” l’ha apostrofata Fedez, che ha condiviso sul suo profilo un altro scatto della moglie vestita come la protagonista del manga che negli anni Novanta è diventato un cartone animato molto popolare.

