Ida Platano deve averci preso gusto con i cambi look. La dama del trono over, protagonista assoluta delle ultime puntate, dopo aver dato il benservito a Riccardo Guarnieri si gode l’estate e aggiorna quotidianamente i suoi follower in attesa di tornare in studio a settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne. Sempre a patto che in questi mesi non trovi l’anima gemella, certo. Ida è da sempre amatissima dal pubblico di Maria De Filippi.

La storia d’amore con il cavaliere di Taranto, conosciuto al trono over e con cui aveva anche partecipato a Temptation Island Vip, è durata meno di un anno ma ha lasciato grandi cicatrici. Tra liti, tira e molla e diverse vedute, si è conclusa ufficialmente a maggio scorso, quando la Platano, richiamata in studio da Guarnieri, ha deciso di non dare al loro rapporto l’ennesima chance e di prendere ognuno la propria strada. (Continua dopo la foto)









È stata una decisione sofferta per Ida e decisamente inaspettata per il pubblico di Uomini e Donne, quella di chiudere definitivamente con Riccardo. Ora, come detto, sono entrambi single e lei, da sempre attivissima sui social, aggiorna spesso i suoi tanti follower, a cui non di rado regala anche immagini con l’amica Gemma Galgani, che continua a frequentare anche fuori dallo studio. In una delle ultime di Ida e Gemma, tuttavia, i fan si sono concentrati su un particolare: il nuovo look della Platano. (Continua dopo la foto)





La dama ha optato per una serie di treccine che le incorniciano il viso in stile afro ma ha ricevuto tante critiche per questo cambiamento. “Mi dispiace dirtelo ma ti sei imbruttita parecchio – ha scritto un utente – Poi con quei capelli stai malissimo… Mia opinione”; non solo sua vista la pioggia di commenti negativi sotto al post. Ma qualche giorno dopo, ecco una ‘nuova’ Ida Platano. (Continua dopo le foto)







E questa ‘nuova’ Ida è davvero irriconoscibile. Altro che treccine, in una delle ultime Storie di Instagram la dama del trono over spunta una foto che segna un cambio di look netto e radicale. Nel selfie ecco Ida con i capelli biondissimi e corti, proprio lei che ha sempre avuto una folta chioma castana, al massimo con qualche riflesso dorato. I fan saranno rimasti a bocca aperta di fronte a questo cambio importante. Praticamente non sembra più lei. Ma magari è solo una parrucca, chissà. Non resta che aspettare altri aggiornamenti per sapere se la Platano ha davvero fatto questo camnio look radicale.

