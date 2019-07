“Fai girare la testa come i girasoli”. Mercedesz Henger, il lato b esagerato mostrato ai fan

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono detti addio per la seconda volta. L’ex coppia non si segue più sui social, un po’, come accaduto, diversi mesi fa. Soltanto un mese e mezzo fa, la figlia di Eva Henger, al settimanale ‘Vero’, raccontava di aver lasciato Roma, per amore, per trasferirsi nelle campagne in provincia di Piacenza, dove l’ormai ex fidanzato è cresciuto assieme alla famiglia.

I due ragazzi, infatti, hanno disseminato una serie di indizi alquanto inequivocabili sul web, che stanno lasciando sempre più spazio a tale ipotesi. ”Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”, aveva detto. (Continua a leggere dopo la foto)









Le bocche di Lucas e Mercedesz sono rimaste ben cucite fino ad oggi quando Peracchi ha fatto comparire tra le sue Stories un post criptico che tuttavia pare confermare la rottura. “Io avevo voglia di stare da solo perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose”. Questa citazione di Pier Paolo Pasolini è stata utilizzata da Peracchi. Nessun riferimento alla storia con Mercedesz. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto la figlia di Eva Henger fa impazzire i fan sui social. Da qualche anno Mercedesz si è data alla palestra e alla chirurgia (ha aumentato il seno di diverse taglie) ed è riuscita a ottenere un fisico perfetto. Mercedesz si è fatta immortalare all’interno di un campo di girasoli con un costumino nero che mette in ostra le sue curve. Nella prima foto il lato B della Henger non passa di certo inosservato mentre in un altro scatto la Henger con un gioco del vedo non vedo lascia intravedere il suo abbondante décolleté. (Continua a leggere dopo la foto)





I commenti sono arrivati a pioggia. ”Lato B come la madre, perfetto”, ”Sei indescrivibile una donna da mille qualità sei uno schianto assoluto”. Molti follower hanno lasciato commenti un po’ più spinti: ”Qualche secondo fa quei giganteschi girasoli erano delle semplici margherite gialle” e un altro ha aggiunto: ”Una volta quei girasoli erano appassiti”. Infine un fan ha commentato: ”Nettamente il più bel cu***to del mondo”.

