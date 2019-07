Sinisa Mihajlovic non molla. Il tecnico del Bologna ha voluto ringraziare l’enorme affetto e sostegno arrivato dal mondo del calcio: dai messaggi dei tifosi durante le prime amichevoli estive ai tanti post sui social, il sostengo per Mihajlovic è stato trasversale, e non ha conosciuto distinzione di tifo o bandiera. Sinisa ha voluto così ringraziare tutti, un messaggio riportato anche dalle sue figlie sui rispettivi account social.

"Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi da solo a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere. Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo. Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore, carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia", ha scritto l'allenatore del Bologna.









"Ho ricevuto migliaia di messaggi. Vi assicuro che li ho letti tutti, uno dopo l'altro: ognuno ha rappresentato per me una carezza, un abbraccio e ha toccato il mio cuore. Sono stati giorni duri e mi scuso se non ho risposto e ringraziato ognuno di voi. Lo faccio qui, adesso, grazie alla Gazzetta dello Sport e al Presidente Urbano Cairo che mi hanno affettuosamente messo a disposizione questo spazio. Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto", ha concluso.





La notizia della malattia ha lasciato tutti senza parole e sul caso è intervenuta anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, che è seguitissima sui social, ha lanciato un'accusa e criticato pesantemente Ivan Zazzaroni, giornalista e amico di Sinisa che per primo ha svelato la malattia dell'ex calciatore nonostante lui avesse chiesto massimo riserbo fino alla conferenza stampa di sabato. "Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un'amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo" ha detto Sinisa Mihajlovic ieri, sabato 13 luglio, quando durante una conferenza stampa ha comunicato la malattia che l'ha colpito: la leucemia.





“Sì ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare”. Il post condiviso da Sonia Bruganelli in cui si vede il giornalista Zazzaroni chiosa con “Si, hai fatto schifo”. La moglie di Paolo Bonolis ha messo il suo “like”, lasciando intendere di aver condiviso pienamente quanto scritto dall’utente che aveva criticato il direttore del Corriere dello Sport.

