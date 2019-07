“Ma come fai?”. Isabella Ferrari sexy a tavola. Anche a 55 anni

In Italia, si sa, si impazzisce soprattutto per due cose: il buon cibo e le belle donne. Quando si riesce a combinare questi due fattori, allora il mix è veramente perfetto. Deve saperlo anche Isabella Ferrari che nell’ultimo scatto su Instagram abbina in maniera splendida entrambe le cose. “Sono una persona diretta, mi piacciono i confronti faccia a faccia”. Questa la didascalia della foto, che tra ironia e bellezza ha fatto subito il giro della rete.

Dove la bella attrice di Ponte dell’Olio continua a raccogliere successi e credito. Come se non le bastassero i tanti riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera: dalla Coppa Volpi al Premio Pasinetti, fino al Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice al Festival Internazionale del Film di Roma, nel 2012. Una medaglia alla carriera per una donna che continua a strabiliare i fans. Su tutti gli schermi: sia sulla televisione che su quelli degli smartphone. Continua a leggere dopo la foto.









Isabella Ferrari, in questo scatto rovente, mescola erotismo e buona cucina, sensualità e italianità. Sul tavolo infatti c’è il più classico dei nostri piatti: spaghetti al sugo con una bella foglia di basilico a dare profumo, sapore e colore. L’attenzione però va soprattutto alla scollatura dell’attrice, che indossa un cappellino bianco che le oscura il volto, coperto anche da un paio di occhiali da sole. Ma con un costume così, guardare altro diventa veramente difficile. “Sei splendida” le scrivono centinaia di fans, “Ma come fai a mantenerti così in forma” chiede invece una ragazza. Continua a leggere dopo la foto.





“Che buona e che bona”, scrive invece un utente riferendosi sia alla Ferrari che al bel piatto di pasta. Ma non è questo l’unico scatto con cui Isabella ha fatto girare la testa ai fans. Ci sono anche altri particolari fotogrammi, come quello in banco e nero, mentre indossa un body intimo sul letto. Il gioco di contrasti, di luci e ombre, mette in risalto tutte le sue curve: “Avevo paura che tutto sarebbe cambiato, e sicuramente lo è, ma non è forse anche questo il bello? Smettere di preoccuparsi. Non parliamo di accettazione, ma di amore verso noi stesse”. Scrive l’attrice, con un tocco di classe. Continua a leggere dopo la foto.





E subito scatta la risposta: “La bellezza ci sarà sempre, anche il cambiamento è bellezza, la bellezza è un insieme di cose, basta saperle scorgere, sempre. Complimenti”. Insomma Isabella Ferrari continua ad essere uno schianto. Anche a cinquant’anni passati.

