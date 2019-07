“Da mordere!”. Gambe scoperte e posa sensuale. Serena Autieri manda in delirio i fans

Si può essere una bomba sexy anche a 46 anni. Basta avere fascino, eleganza, sensualità. Il tutto in dosi giuste e mirate. Se usate questa ricetta, infatti, vi verrà fuori senza dubbio Serena Autieri. La bella attrice classe 1973, infatti, sfoggia ancora un fisico da ventenne su Instagram. E i suoi ultimi scatti hanno fatto salire ancora di più le temperature percepite online. Basta una scollatura un po’ osé, una coscia lasciata in primo piano, uno sguardo sensuale.

Ed ecco che, insomma, il danno è fatto. L’attrice napoletana, in vacanza a Portofino, si rilassa sul divanetto di uno yacht, mentre sullo sfondo si apre un mare e una scogliera da favola. “Quanto tempo sarà passato da questo scatto al tuffo carpiato nel meraviglioso mare dietro di me? 3, 2, 1… Eccomi!”. Questa la didascalia che la Autieri ha deciso di abbinare alla sua foto. Ma noi, lo possiamo garantire, del panorama proprio non ce ne eravamo accorti! Continua a leggere dopo la foto.









Coì come le centinaia di persone che hanno deciso di lasciarle un commento. Come ad esempio un follower che le scrive: “Una Diletta Leotta stagionata”. Il dubbio, però, sorge spontaneo: è un complimento o una frecciatina? Noi propendiamo più per la prima opzione. La Leotta infatti è una sex symbol degli ultimi anni, ed essere paragonati a lei è sempre una bella cosa. Anche per chi, come Sere Autieri, vanta una carriera di molto superiore alla soubrette ex Sky. Tantissime serie tv: dagli inizi a Un Posto al Sole fino a L’onore e il rispetto, Un passo dal Cielo, Fratelli Detective. Continua a leggere dopo la foto.





Ma soprattutto tanto cinema: dai film con Leonardo Pieraccioni a quelli con Alessandro Siani, passando per Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina e Neri Parenti. Una carriera clamorosa, che ha avvicinato il pubblico a lei. E ha fatto scoprire a tutti la sua bellezza social. ““Serè, però accussì ce faje ascí pazz!”, scrive un altro utente napoletano, mentre altri sono d’accordo su un particolare: “Sarà passato anche tanto tempo ma rimani sempre una gran bella figliola”. Continua a leggere dopo la foto.





E i commenti sono tutti di questo tenore. Anzi, qualcuno anche troppo audace: “Sere’, c’hai na coscia da mozzicà!”, “Che bella cosciona!”. Altri invece sono più educati: “Sei una delle poche donne dello spettacolo che non ha bisogno di mostrare il proprio corpo, in scatti volgari, e per questo ti stimo da quando ero solo una ragazzina, sei semplicemente meravigliosa”. Insomma, un apprezzamento bipartisan. Perché quando si è belli, si è belli per tutti.

