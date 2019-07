“Sei divina!”. L’allenamento sexy di Federica Pellegrini. Ecco il particolare che ha stregato i fans

Si può essere sex symbol e campionesse al tempo stesso, si può essere un’icona di bellezza ma anche di sport. Avrete già capito che stiamo parlando di Federica Pellegrini, uno dei volti sportivi più amati in tutta Italia. Che però, oltre che essere un fenomeno in vasca, è anche una donna bellissima. Lo dicono i suoi numeri social, innanzitutto: 977mila follower, ovvero i livelli di influencer e compagnia bella. Senza essere trash, volgare o creare continui gossip.

Le chiacchiere, lei, le fa in vasca. È infatti considerata la nuotatrice italiana più forte di sempre e ha partecipato addirittura a quattro rassegne olimpiche: la prima nel 2004, quando conquistò ad appena sedici anni la medaglia d'argento. Ma sono tantissimi i successi: da Montereal 2005 a Budapest 2017, una montagna di record, di premi, di medaglie. In tutto sono oltre 130 ori, sommando campionati italiani, mondiali, europei e giochi olimpici. Ma una medaglia la meriterebbe anche il suo fisico.









Perché per raggiungere questi obiettivi, ovviamente, si deve essere sottoposti ad un costante e continuo allenamento, che finisce per definirti il fisico in tutto e per tutto. Scultoreo, tonico, attraente. Come possiamo vedere nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Apparentemente, infatti, non ci sarebbe niente di sexy e di provocante in questo ammasso di muscoli. Ma non è così. Perché Federica Pellegrini è caratterizzata da un particolare che non passa inosservato, una bellezza rock, rude, selvaggia: basta guardare i suoi addominali, le sue braccia, le curve comunque sensuali.





Durante una vecchia intervista, rilasciata al Chiambretti Night Show, Federica Pellegrini ha rivelato infatti di essere una ragazza molto ironica, spiritosa e divertente. E anche molto interessante sul versante erotico. Perché, come le scrivono i fan, la nuotatrice piace. E anche molto. Senza essere maliziosa, osé o troppo provocante. "Tu non sei umana, sei divina!" "Altro che tutte queste donne rifatte e gommose…", "Sei uno spettacolo di sensualità!", "Sei l'orgoglio di tutte noi!".





Insomma, Federica Pellegrini è veramente uno schianto. Chi la seguiva in vasca lo sa bene, chi l’ha conosciuta solo negli spot anche. Ora lo sa anche chi la segue sui social, dove si può entrare ancora più a contatto con la sua vita. E con la sua bellezza.

