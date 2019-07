“Da urlo!”. Alessia Macari, la Ciociara di Avanti un altro, è super sexy in costume

In questa estate rovente, fatta di scatti al limite del legale, tra lati b e davanzali importanti, non poteva di certo mancare Alessia Macari. L’ultima foto pubblicata su Instagram è infatti un cortocircuito di sensazioni: sarà quel suo costume così particolare, che ne esalta le forme e i lineamenti, ma anche questa volta i fans sono andati completamente in tilt. La bella Alessia infatti appare naturale e semplice, ma la sensualità del suo corpo è incredibile.

Per chi non la conoscesse, ricordiamo che la Macari è originaria di Dublino, in Irlanda, dove è nata nel 1993. Ha sangue italiano però, infatti è cresciuta a Casalvieri, in provincia di Frosinone. E qui ha iniziato a stregare tutti con la sua bellezza: ha vinto il premio Miss Beauty Queen International e qualche anno dopo è diventata Miss Valcomino nel Mondo. La conosciamo, però, per essere la Ciociara di Avanti un altro, scelta direttamente da Paolo Bonolis. Continua a leggere dopo la foto.









Da quel momento in poi diventa una vera star del web: il suo profilo Instagram continua a crescere e a riempirsi di followers, la sua fama dilaga. Tanto che Ilary Blasi la chiama per partecipare all’edizione speciale del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, ricorderete, c’erano Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. E quell’edizione riesce addirittura a portarsela casa, continuando la sua ascesa nel cuore degli italiani. Grazie ad una simpatia non comune, ma soprattutto ad un corpo da favola, tutto curve e sensualità. Continua a leggere dopo la foto.





Ed eccola qui, Alessia Macari in versione acqua e sapone ma con un look comunque da infarto: capelli mossi, sciolti sulle spalle, niente trucco addosso, ma un pitone al posto del costume. E soprattutto un fisico in formissima. “Che sventola!” le scrivono i fan, “Bellissima la nostra ciociara!”. Perchè questo ormai è il suo marchio di fabbrica. E il legame con la sua terra è infatti indissolubile: “Io sono nata e cresciuta in Irlanda, ma i miei genitori sono italiani, sono ciociari e il cuore è sempre stato qui”. Continua a leggere dopo la foto.





Poco tempo fa Alessia Macari aveva pubblicato un’altra foto incredibile, che aveva fatto surriscaldare l’anima fetish della rete: “Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo” aveva scritto citando la celebre frase di Marilyn Monroe. Con scarpe o senza, Alessia è sempre uno schianto.

