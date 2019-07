Frecciatine o complimenti sentiti? Macumbe nascoste sotto un velo di belle parole o elogi che vengono dal cuore? Non lo sappiamo. Ma le ultime foto che Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram sono assolutamente da panico. E hanno fatto scatenare non solo ragazzi, uomini di tutte le età, pretendenti o roba simile. Ma anche tantissime colleghe! Commenti esplosivi, che ricalcano tutti la grande bellezza della showgirl più famosa d’Italia.

Abbiamo ormai fatto l’abitudine sulle sue uscite, pubbliche e non solo. Ne è passato di tempo infatti da quando vestiva i panni di valletta a Tele Boario oppure conduceva su Rai 3 il programma di seconda serata La Tintoria. Belen Rodriguez, oggi, è uno dei volti più famosi della nostra televisione. Dei volti e non solo, ci verrebbe da dire. Perché guardando la sua ultima foto, pubblicata sul suo profilo social, verrebbe da dire che la bella argentina è anche uno dei lati b più famosi dello stivale! Continua a leggere dopo la foto.









Lo scatto di Belen arriva direttamente dalla sua vacanza. Siamo ovviamente a Ibiza, la capitale del divertimento e della movida, il luogo in cui si incontrano le star di mezza Europa, tra calciatori, attori e personaggi dello spettacolo. Non poteva di certo mancare la Rodriguez, che in vacanza con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, non perde l’occasione di sfoggiare il suo fisico. Vi avevamo raccontato dell’ultimo video, quello in cui un vestito con un uno spacco clamoroso aveva rischiato di replicare l’incidente della “farfallina” al Festival di Sanremo. Ma ora c’è un nuovo capitolo. Continua a leggere dopo la foto.





L’ultima foto di Belen è infatti da manicomio. È sulla sua barca, girata di spalle, sdraiata. Un corpo lungo, sensuale, ricco di curve che neanche la MotoGP. Ad uscirne evidenziato è assolutamente il suo lato b. Che fa scatenare chiunque. Così, sotto la didascalia “Singue todo bien – prosegue tutto bene” ecco i commenti vip. Inizia la conduttrice Monica Somma che scrive: “E noi altre…mute!”. Poi arriva Milca Gili, influencer e amica dell’argentina: “Mi manchi!”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma un vero plebiscito per Belen, che fa il pieno di consensi anche nel mondo social. Anche tra le sue colleghe che, invidiose o meno, hanno deciso di lasciarle un commento. Davanti un corpo così, infatti, è impossibile rimanere impassibili.

