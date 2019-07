“Grazie di esistere!”. Elisabetta Gregoraci, scollatura ‘estrema’: tutti ipnotizzati

Tutti i traguardi vanno festeggiati. Anche quelli social. Anzi, vista l’era in cui viviamo ci verrebbe da dire soprattutto quelli social. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che ha un buon motivo per stappare e sbocciare alla faccia di tutti. Proprio oggi, infatti, ha toccato la quota 1 milione di followers su Instagram. Un numero incredibile, che può significare in prima battuta come la modella e showgirl sia apprezzata e amata da tantissima gente. Ma che, in seconda analisi, può essere letto come una vera impennata nell’immagine della soubrette.

Avere visibilità sui social è diventato, oggi, un investimento sicuro. Basti pensare al prolificare di influencer o promoter, che grazie al serbatoio pieno di utenti, possono vendere prodotti, marche, esperienze. Sarà questa la strada che vuole intraprendere anche la Gregoraci? Forse è troppo presto per rispondere. Quello che è certo è che lo scatto che ha pubblicato per festeggiare questo successo è assolutamente da capogiro. Un bikini stratosferico, una forma fisica veramente niente male. Continua a leggere dopo la foto.









Elisabetta Gregoraci sta diventando, infatti, sempre di più regina del mondo social. E di strada ne ha fatta la modella e conduttrice di Soverato, che aveva iniziato la sua carriera dai concorsi di bellezza. Era il 1997 quando aveva vinto Miss Calabria, staccando così il biglietto per approdare a Miss Italia, dove però si qualificò soltanto 24esima. Il successo, per lei, arrivò nel 2003, quando approdò a Ciao Darwin nella categoria “Veline”, insieme a Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Da qui la sua ascesa è stata incredibile, fino al matrimonio con Flavio Briatore. Continua a leggere dopo la foto.





La storia con l’imprenditore, però, sappiamo bene com’è andata a finire. Iniziata nel 2006 e ufficializzata con il matrimonio nel 2008 (dopo due anni nasce il figlio, Nathan Falco), la love story è naufragata nel 2017, quando i due hanno firmato la separazione consensuale. Ed Elisabetta sembra aver voltato definitivamente pagina. Grazie anche al successo su Instagram: “1 Milione di Voi! Grazieee di vero cuore perché siete sempre garbati, presenti, carini non offendete mai e siete i più cool…Vi voglio bene la vostra Eli!”. Continua a leggere dopo la foto.





Ed ecco la foto mozzafiato di cui vi parlavamo. Una sorridente Elisabetta Gregoraci con un costume da favola: un body fantastico che ne mette in luce tutte le curve. Una carica sensuale assolutamente incredibile, che farà lievitare ancora di più i suoi seguaci, ne siamo certi.

Senza veli, lato B da urlo. Uomini e Donne, così Nicole Mazzocato fa sognare i fan