Con un corpo simile, con delle curve del genere, pubblicare foto non è soltanto un piacere. Diventa un obbligo morale verso il mondo intero, verso l’umanità. Deve averlo capito la bella Nicole Mazzocato, ex protagonista di Uomini e Donne, che sta facendo innamorare sempre di più i fans con degli scatti assolutamente da perdere il fiato. E poco importa se una sua posa, un suo particolare, una sua gamba, faccia alzare le temperature di un’estate già bollente.

Si corre il rischio, perché il corpo di Nicole è una continua sorpresa per gli occhi degli appassionati, che sempre di più la seguono su Instagram e sugli altri social. Consapevoli del fatto che, prima o poi, arriverà uno scatto da gustare. E finora la modella non si è lasciata pregare: foto in costume, in canottiera, mentre prende il sole. Il repertorio è veramente vastissimo e, visto che siamo solo a luglio, ha ancora in serbo tantissime cose. Tutte del livello appena pubblicato. Continua a leggere dopo la foto.









Nicole Mazzocato ha 29 anni, che compirà tra l’altro tra pochissimo, precisamente il 31 agosto. È appassionata di spettacolo e di moda e, in giovane età, ha intrapreso la carriera di attrice teatrale, migrando poi verso il piccolo schermo. L’abbiamo vista infatti in piccole parti per “Don Matteo” oppure per “Che Dio ci aiuti”. La svolta nella sua carriera arriva però con la partecipazione, come ricorderete senz’altro, a Uomini e Donne. È qui che conosce Fabio Colloricchio, sua nuova fiamma dopo un’avventura con Matteo Branciamore. Continua a leggere dopo la foto.





Seguita da 1 milione e mezzo di follower, l’ultima foto di Nicole è assolutamente illegale: un lato b da urlo, frutto di un grandissimo allenamento e anche di una benedizione da madre natura. “Ci fai impazzire”, “Sei sempre più bella!”, “Divina!”. Questo il tenore degli oltre trecento commenti del popolo della rete, rimasti attaccati a questa foto piccante scattata direttamente ad Ibiza. In totale sono oltre 60 mila like. Numeri da capogiro, come il suo corpo, che la stanno rendendo una influencer di livello. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto però la sua storia d’amore con Fabio Colloricchio sembra essere finita. Il suo nuovo compagno è Thomas Teffah, la cui unione è stata ufficializzata pochi mesi fa direttamente su Instagram. Una coppia strepitosa, di rara bellezza. Soprattutto dalla parte di Nicole Mazzocato.

