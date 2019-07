“La situazione non migliora”. Paola Ferrari, la foto preoccupa i fan: cosa è successo

Brutta disavventura per Paola Ferrari durante la sua vacanza al mare. La giornalista è stata morsa da una medusa. L’incidente le ha provocato un brutto eritema sulla mano, come ha dimostrato pubblicando su Instagram una foto. Un brutto eritema che nonostante le cure non riesce a passare, cosa che sta facendo preoccupare la storica giornalista sportiva della Rai.

Paola Ferrari ha pubblicato la foto sul suo account Instagram raccontando la sua disavventura. La ferita provocata dal contatto con l’animale non sembra affatto migliorare, come lei stessa racconta su Instagram. Tutto è iniziato quattro giorni fa, quando ha pubblicato la foto della sua mano sinistra completamente avvolta da una pellicola trasparente: “La medusa ha colpito!!!”, ha scritto la Ferrari mostrando la medicazione. (Continua a leggere dopo la foto)









Tantissimi i commenti di fan e amici, tra cui anche Simona Ventura che ha pubblicato delle faccine scioccate. Nei commenti allo scatto molti messaggi di solidarietà. Ma anche un’altra testimonianza vip, quella di Alba Parietti, che ha svelato di essere stata morsa anche lei da una medusa. Sul momento sembra solo un piccolo inconveniente di quelli che spesso possono capitare quando si è al mare ma invece con il passare dei giorni le cose non sono migliorate, anzi. (Continua a leggere dopo la foto)





Come mostrato dalla giornalista la situazione è precipitata e sempre dal suo account Instagram, Paola Ferrari ha raccontato cosa è successo a cinque giorni dall’incidente. Nella fotografia pubblicata dalla giornalista Rai, si notano come le vesciche provocate dallo sfregamento molto più gonfie e rosse. “Giorno 5. La situazione non migliora“, ha scritto Paola Ferrari a corredo dello scatto social. La giornalista ha poi lanciato un messaggio a tutti i suoi followers. “Mi raccomando portate sempre con voi al mare il necessario per bloccare il veleno delle meduse. Mi raccomando portate sempre con voi al mare il necessario per bloccare il veleno delle meduse”. (Continua a leggere dopo la foto)





La Ferrari nella prossima stagione televisiva dovrebbe essere alla guida di La Domenica Sportiva insieme a Jacopo Volpi. Secondo TvBlog, la giornalista avrebbe ottenuto la conduzione dello storico contenitore di Rai2 dopo lo stop di Rai Sport a Simona Ventura, alla quale il direttore di rete Carlo Freccero avrebbe voluto affidarlo.

Lutto nel mondo dello spettacolo: la nota attrice è morta a soli 52 anni