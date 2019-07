“Ma che fai?”. Quella foto di Maurizio Costanzo senza veli, in piscina con Maria De Filippi.

Nell’era dei social non si può stare un attimo tranquilli. Neanche la coppia Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, due storici volti della nostra televisione. Perché ai tempi di Facebook, Instagram, Twitter, ognuno di noi ha la possibilità di vedere qualsiasi cosa di relativo ai vip del nostro tempo. E anche se il giornalista non ha profili social e la conduttrice di Amici e C’è posta per te è molto riservata, qualcosa trapela sempre, in un modo o nell’altro.

Ad esempio, avete visto la funzionalità “Ricordi” di Facebook e di Instagram? Beh, a volte può capitare che le vittime di questi ricordi siano proprio le nostre stelle. Perché adesso Maria De Filippi sarà pure in vacanza lontano da Maurizio, insieme a collaboratori storici e amici, per festeggiare insieme i successi della stagione. Ma qualche anno fa la situazione era molto diversa. E gli scatti sono assolutamente imperdibili. Anzi, da ricordare! Continua a leggere dopo la foto.









Gli scatti che sono rispuntati fuori in questi giorni risalgono addirittura al 1991, quando la coppia fu paparazzata in piscina. In momenti e situazioni a dir poco imbarazzanti. Perché ad essere nuda non era Maria e nemmeno una bella modella di Instagram. Ad essere completamente nudo, come mamma l’ha fatto, era niente di meno che Maurizio Costanzo! Ebbene sì, proprio lui. Che viene protetto in un accappatoio dalla compagna De Filippi, prima che altri scatti indiscreti potessero catturare altre immagini. Continua a leggere dopo la foto.





Nel 1991 Maurizio e Maria avevano iniziato a frequentarsi da poco. Era ancora all’inizio la loro love story: e lo dimostrano quei gesti timidi, impacciati, la complicità di chi è solo all’inizio di una relazione può avere. Immaginiamo che scandalo fecero queste foto a quel tempo: un vero e proprio scoop giornalistico. Che oggi, forse, non varrebbe più di tanto. Siamo infatti abituati ogni giorno a foto senza veli, scatti sensuali, pose a dir poco illegali di mezza Italia sui social. Continua a leggere dopo la foto.





Questi di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, però, restano dei fotogrammi da amarcord, anzi da museo. Quasi da incastonare e mettere in esibizione nel museo del trash italiano. Che sa regalare, a cadenze fisse, dei veri e propri miti.

Gemma Galgani, da dama a conduttrice. Il programma è sulla bocca di tutti