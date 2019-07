“Solo una borsa addosso!”. Claudia Schiffer incanta ancora: ecco la foto senza veli

“Claudia Schhiffer è una donna forte, ma di una grande dolcezza”. Così parlava di lei niente di meno che lo stilista Valentino. Noi non possiamo che dargli ragione: una delle donne più belle del pianeta, sogno proibito di migliaia di uomini, simbolo di bellezza totale. L’attrice tedesca che oltre ad essere famosissima è anche bellissima (e ricchissima) negli ultimi anni è sbarcata sui social. E ogni volta che pubblica qualcosa si registra uno spostamento nei sismografi.

Perché i suoi sono scatti incredibili. E non potrebbe essere altrimenti per una diva che ha letteralmente incantato mezzo mondo. Eppure, anche se non lo direbbe nessuno, il tempo passa anche per lei: è una casse 1970 e tra poco, precisamente il 25 agosto, compirà 49 anni. A guardare il suo ultimo scatto, pubblicato su Instagram, si penserebbe ad un ritocco photoshop o ad un patto col diavolo. La top model posa infatti completamente nuda. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Rehinberg, in Germania, Claudia Schiffer ha costruito il suo successo negli anni Novanta anche grazie ad una incredibile somiglianza con Brigitte Bardot. Secondo la rivista Forbes, inoltre, avrebbe anche un patrimonio economico di oltre 55 milioni di dollari. Insomma, senza dubbio un buon partito l’attrice, che è sposata dal 2002 con il produttore cinematografico Matthew Vaughn, dal quale ha avuto tre figli: Caspar, Clementine e Cosima. Ma nonostante le tre gravidanze, il suo corpo è ancora uno schianto, la sua carica sensuale è rimasta assolutamente inalterata. Continua a leggere dopo la foto.





La foto su Instagram infatti la vede assolutamente nuda. Con un particolare: davanti a sé ha solo una micro pochette, a coprirle le parti intime, mentre le braccia incrociate le coprono il seno. Arte e sensualità si incontrano così in questa foto, che ha fatto ovviamente il pieno di like e mi piace. 81 mila mi piace al momento in cui scriviamo. Ma siamo certi che altri ne stanno arrivando. Perché quella di Claudia Schiffer è una bellezza senza tempo. Continua a leggere dopo la foto.





E che con l’approdo sui social è anche accessibile a tutti. Ora deve solo fare attenzione ad una cosa: non alzare troppo le temperature di un’estate che, tra vip a Ibiza e modelle a Formentera, rischia di essere a dir poco bollente!

