“Non è facile non arrendersi”. Le parole di Rita Dalla Chiesa e la sua lotta contro il cancro

Il volto di Rita Dalla Chiesa è senza dubbio uno dei più amati e apprezzati della televisione. Protagonista per tantissimi anni del programma Mediaset Forum, ora ereditato dalla brava Barbara Palombelli, ha dovuto dire addio al piccolo schermo per una brutta malattia. E la conduttrice, questa battaglia, non la sta svolgendo solo negli studi medici e in casa, con medicine e sedute terapeutiche. Ma anche nel mondo dei social, dove offre una mano, un supporto e dove racconta la sua storia.

Il grande seguito di fans, infatti, ha convinto la Dalla Chiesa che i social possono essere usati anche per parlare di questioni delicate come la malattia. E allora non è raro vederla parlare del suo male, sfogarsi con gli altri oppure offrire una parola di conforto, un aiuto anche se solo virtuale. Come è successo all’amico Davide, malato anche lui, con un messaggio semplice, ma che arriva dal cuore. E che a volte può fare di più di tante parole. Continua a leggere dopo la foto.









Su Twitter infatti, con poche parole a disposizione, Rita Dalla Chiesa ha voluto dimostrare vicinanza al suo amico virtuale, che aveva rivelato la sua lotta contro il cancro. “Non è facile non arrendersi. Ma è solo lottando con tutto te stesso per continuare a vivere, che la vita ti aiuta. Un abbraccio”. Ed è stato subito un plebiscito social, con tantissimi mi piace e retweet. Per una donna che il dolore lo conosce bene, purtroppo. Dalla morte del Padre Carlo Alberto, per mano della mafia, ma anche per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il conduttore tv a cui tanto era legata Rita. Continua a leggere dopo la foto.





I due infatti avevano condotto nel 1985 un programma su Rai due, Pane e Marmellata. Da quegli studi nacque un amore intenso, una relazione che culminò nelle nozze del 1992. I due si separarono nel 1998, con il divorzio che arrivò solo nel 2002. E tornarono anche a lavorare insieme, sempre in Rai. La notizia della malattia di Frizzi e la sua improvvisa scomparsa, ha gettato ancora più dolore nell’anima di Rita Dalla Chiesa. Che però, da guerriera com’è, si è saputa risollevare. Continua a leggere dopo la foto.





Così Rita Dalla Chiesa ha voluto trasmettere la sua forza anche a qualcun altro. Perché i social non sono fatti solamente per postare foto in costume o scatti hot. Possono servire anche ad un fine più importante. Come quello di dare un abbraccio, di fare forza. Anche se solo virtualmente.

