Solo qualche giorno fa Nilufar Addati finiva al centro del gossip per uno scatto a dir poco sensuale. Classe 1998, è una delle troniste più amate e seguite di Uomini e Donne. Modella e influencer di origini persiane, è diventata famosa grazie al dating show di Maria De Filippi dove ha scelto Giordano Mazzocchi, preferendogli Niccolò Ferrari. La coppia ha poi partecipato a Temptation Island Vip ed è riuscita a superare indenne il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Pochi mesi dopo, tuttavia, Nilufar ha annunciato l’addio a Giordano, presentandosi da sola alle scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Oggi la Addati è una star di Instagram e single, mentre secondo alcuni gossip Giordano avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’ex Miss Italia Rachele Risaliti. Come anticipato, ha fatto scalpore uno degli ultimi scatti social di Nilufar che si è mostrata praticamente come mamma l’ha fatta. (Continua dopo le foto)









La ex tronista ha condiviso una foto (il link all’articolo lo trovate in fondo) che la ritrae su una terrazza di Parigi con indosso solo un basco nero. Le unghie bianche e il rossetto rosso a contrasto, il gomito a coprile il seno nudo e il tatuaggio in vista sul fianco. Una foto nell’insieme bella, artistica e affatto volgare che ha chiaramente scatenato i suoi tanti follower. Ma oggi si torna a parlare di lei per un motivo tutt’altro che felice: è stata ricoverata in ospedale. (Continua dopo le foto)





A rivelarlo è stata la stessa Nilufar, che su Instagram ha raccontato cosa le è successo: “Ho avuto dolori molto forti al basso ventre – ha spiegato ai suoi fan -. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno e il pomeriggio. Poi ho vomitato…”. Subito dopo ha voluto però rassicurare tutti circa le sue condizioni. (Continua dopo foto)







Dopo essere stata visitata dai medici, ora Nilufar starebbe bene: “Comunque adesso è tutto a posto – ha detto ancora – Questo problema si può risolvere tranquillamente. Niente di grave”. L’influencer ha poi spiegato di essere molto stanca, dopo aver trascorso diverse ore in ospedale, ma ha ribadito di stare bene, anche se dovrà fare altri controlli e seguire una cura, pur senza specificare la diagnosi: “Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto – ha spiegato – Sono un po’ distrutta”.

