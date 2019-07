Dopo il weekend di famiglia sul lago di Como, a Tremezzo, nella splendida e lussuosa Villa Sola Cabiati dove per la cronca soggiornare costa circa 10mila euro a notte, i Ferragnez sono volati in Giappone. Viaggio, ampiamente documentato sui social network, a tre a Tokyo: Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone. Dopo la mini vacanza extra lusso con i rispettivi genitori e le sue sorelle (e fidanzati), l’influencer più famosa del mondo è sbarcata in Giappone per lavoro, ma non ha rinunciato alla compagnia del marito e del figlioletto con cui posa di continuo su Instagram.

Una foto in particolare, però, ha scatenato gli utenti. Si tratta di uno scatto tenerissimo con Leone: a fine giornata, mamma e figlio si rilassano e giocano sul letto e Chiara ha postato la foto in cui il bimbo la imita in una simpatica linguaccia. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Lello bottle challenge next level 🔥😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 10 Lug 2019 alle ore 4:34 PDT









Ecco: è proprio sulla lingua che si è concentrata l’attenzione di molti follower. Ricordate le prese in giro per i piedi dell’influencer? Ora nel mirino c’è finita la sua lingua che a detta di molti sarebbe, proprio come i piedi, troppo lunga. “Che lingua lunga Chiara”, scrive una fan. E ancora: “Che lingua, allora non hai solo i piedi lunghi…”, “Oh mio dio, la lingua devo dire un po’ grossina”. (Continua dopo le foto)





“Lingua e piedi, combo letale”, fa notare un altro utente riferendosi alla sempreverde polemica sulla grandezza (e “bruttezza” per tanti) dei suoi piedi. Ma tra i commenti ironici, c’è anche chi spende parole carine per il piccolo Leone, che cresce a vista d’occhio ed è sempre più biondo e più bello: “È un orsetto di peluche”, commenta qualcuno. Lo scatto, lunghezza della lingua a parte, è comunque un successo: oltre 600mila like e infiniti commenti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram After a long day filming 🤱🏼 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 11 Lug 2019 alle ore 4:50 PDT



A proposito dei piedi di Chiara Ferragni, poco tempo fa era stato proprio Fedez il primo a scherzarci su: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà”, ha scritto sotto a un insolito ritratto di famiglia con in primo piano i piedi di tutti e tre. E a quel punto i fan si erano focalizzati su un altro particolare: “Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?”. E poi: “Il quarto dito sembra un’arancina”, “Ma a Chiara le dita le hanno montate random?”. Insomma, non c’è tregua per Chiara.

