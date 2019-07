Una spettacolare Elodie in tubino fasciato argento. Ecco cosa ha scritto sotto la foto

È tornato anche quest’anno lo show organizzato dal gruppo Norba condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci: cinque imperdibili appuntamenti con la musica italiana ricchissimi di ospiti nelle piazze di tutta Italia, da Vieste a Bari, ogni domenica dal 30 giugno al 28 luglio 2019. Dal 10 luglio i concerti vengono trasmessi anche su Italia 1. Il festival itinerante targato Radionorba condotto dal direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ha sfiorato l’11% di share commerciale e ha ottenuto il 15.30% di share sul target giovani 15-34 anni.

Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. “Questo risultato è frutto dell’attenzione meticolosa che mettiamo su ogni dettaglio dello show e soprattutto della passione con cui lo facciamo – dichiara Marco Montrone, Presidente di Radionorba – Siamo solo alla prima puntata, ma partire con il piede giusto era importante, ne siamo felici”. (Continua a leggere dopo la foto)









A esibirsi sul palco con i suoi pezzi più famosi è stata Elodie Di Patrizi. La ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi” ha incantato tutti con la sua sensualità e il suo fisico da sballo, tanto che anche i presentatori le hanno detto che, se non fosse riuscita a sfondare nel mondo della musica, avrebbe potuto tranquillamente diventare modella. Dopo l’esibizione è andata sulla spiaggia di Vieste, togliendo i tacchi a spillo e camminando a piedi nudi. ”Tacchi in mano e piedi sempre per terra”, ha scritto Elodie scatenando tutti con la sua foto. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra i commenti si legge anche quello di Belen Rodriguez, che alla cantante ha scritto: “Ma stiamo scherzando????”. Negli ultimi giorni, Elodie ha fatto parlare molto di sé per la paparazzata con Marracash. In questi mesi, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi e il rapper hanno avuto modo di stare a stretto contatto visto che hanno lavorato insieme al brano ‘Margarita’. I due si sono conosciuti durante la collaborazione per il nuovo singolo e da quel momento sembrano non essersi più staccati. (Continua a leggere dopo la foto)





In un primo momento hanno cercato di nascondere la loro relazione, nonostante siano stati visti fuori da un noto locale milanese, però la scorsa settimana sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi e durante un incontro di boxe i due, non hanno resistito e si sono scambiati un bacio molto appassionato. A immortalare il momento, ci ha pensato la rivista Chi con tanto i fotostoria. Alla fine la coppia ha dovuto ufficializzare la relazione.

