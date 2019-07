“Denunciatela!”. Valeria Marini l’ha fatta grossa: il folle gesto

Non smette mai di far parlare di sé Valeria Marini, anche quando non è in televisione, anche quando non ci sono telecamere ufficiali. E l’ultima che ha combinato ha fatto scatenare il popolo del web. La bionda showgirl infatti ha un seguito incredibile anche sui social e qualsiasi sua mossa viene giudicata praticamente in tempo reale. Specie se sei protagonista di un evento pubblico, specie se sei così “appariscente” e passare inosservati diventa un’impresa.

La Marini, infatti, si è letteralmente tuffata nella Fontana della Barcaccia a Roma, in Piazza di Spagna, tra turisti increduli e passanti confusi. L'occasione era quella di promuovere l'uscita di un suo singolo nel modo più rocambolesco possibile. Sì, avete letto bene: Valeriona nazionale ha scritto una canzone. Si chiama Me Gusta e si candida a pezzo trash dell'estate 2019. Un po' come Dolce e Amaro di Cristiano Malgioglio, che però, di musica, è un grande esperto.









E così Valeria Marini si è tuffata nella Barcaccia. Il tutto in diretta Instagram e Facebook. Subito è iniziato il tam tam mediatico che voleva portarla sul banco degli imputati. "Smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica" ha scritto in maniera velenosa un follower. "Non so se è peggio lei o i cretini che la applaudono" si chiede in maniera amara un altro, mentre un ragazzo si fa una domanda: "Ma non è un attimo da denuncia?". Ricevendo tra l'altro tantissimo seguito nel pubblico social. E allora adesso Valeria Marini rischia veramente?





Stando a quanto fa trapelare lo staff di Valeria Marini non c'è nessun rischio, nessuna denuncia e nessuna sanzione in arrivo. La scelta di Piazza di Spagna è stata spiegata dal fatto che la showgirl abita proprio lì. "Presa dall'entusiasmo e a causa del caldo terribile" si è lasciata andare a questo tuffo illegale. "Ma le riprese erano autorizzate da Comune e Polizia Municipale", fanno sapere dal suo entourage. Niente panico e niente carcere per la Marini, insomma.





Che però, a qualsiasi mossa, crea veramente il panico intorno a sé. Ed è per questo che Valeria Marini è una delle figure più ambite della televisione italiana. Perché quando c’è lei nei paraggi, state certi, succederà qualcosa. Potete giurarci.

