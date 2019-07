“Sei un fiore!”. Costanza Caracciolo super sexy, anche dopo il parto

La domanda, a guardare queste foto di Costanza Caracciolo, sorge spontanea. Ma come fa a essere così in forma a pochi mesi dal parto? Lo scorso 18 novembre, infatti, è nata la piccola Stella, figlia nata dall’amore con l’ex calciatore di Inter, Lazio e Milan Bobo Vieri. I due sono sposati civilmente dal 18 marzo 2019, quando ad Affori, vicino Milano, si sono detti sì. Sette mesi dopo ecco che Costanza torna in splendida forma. Proprio come se non fosse successo niente.

Il segreto? Tanta palestra, una dieta mirata e grandissimi sacrifici tra tavola e serate. Ma i risultati si vedono tutti perché gli ultimi scatti pubblicati su Instagram sono da urlo. Curve sinuose, rotondità perfette, fisico impeccabile. Il tutto filtrato da una luce sensuale che è un marchio di fabbrica della bella Costanza. Che con queste armi ha saputo conquistare il cuore del bomber, in tutti i sensi, di Bologna. Ma non solo lui: i followers continuano ad aumentare. Continua a leggere dopo la foto.









Costanza Caracciolo ha compiuto 29 anni lo scorso 17 gennaio ed è modella ma anche showgirl, attrice e stilista. Era lei la velina di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi, prima di condurre il programma di La5 Le nuove mostre. Ultimamente l’abbiamo vista a Fatti Unici, su Rai Due, e nelle pubblicità per Yamamay, Cotril e Kontatto. La vita privata invece, dopo una relazione con l’attore Primo Reggiani, la vede innamorata e sposata, come vi dicevamo, con Vieri. Con il quale sarà impegnata nella Bobo Summer Cup 2019, che farà tappa a Jesolo, Riccione e San Benedetto del Tronto. Continua a leggere dopo la foto.





Nella foto che vi sveliamo qui in basso, e che ha registrato oltre 15 mila like, la silhouette di Costanza Caracciolo viene messa in splendida mostra: un costume a righe a due pezzi, occhiali a goccia, i capelli raccolti in una lunga treccia. E poi il corpo di profilo, a mettere in risalto le curve delle gambe e del lato B. Per la gioia degli utenti, letteralmente scatenati: “Sei stupenda, molto seducente!”, “Favolosa!”, “Sei sempre bellissima!” “Più bella dopo il parto!”. Continua a leggere dopo la foto.





Oltre un milione di followers su Instagram, rimasti incantati dal suo sguardo e dal suo corpo. Così Costanza Caracciolo continua a crearsi un pubblico di tutto rispetto. Grazie ad una bellezza fuori dal comune e ad una forma strepitosa. Frutto di sacrifici e lavoro.

