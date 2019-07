Bikini hot e lato b da urlo. Silvia Toffanin super anche in vacanza

Dopo le fatiche professionali, ma anche i successi, legati al caso Pamela Prati e al suo marito fantasma Mark Caltagirone, Silvia Toffanin può finalmente rilassarsi. E lo fa, ovviamente, al mare, a bordo della sua barca, insieme a suo marito Pier Silvio Berlusconi. Come lo sappiamo? Ovviamente grazie allo sguardo social e agli occhi dei paparazzi, che hanno immortalato la bella conduttrice Mediaset direttamente dal suo soggiorno. Mettendone in mostra un fisico a dir poco assurdo.

Eppure il tempo passa anche per lei: a ottobre saranno 40 anni per la ragazza di Bassano del Grappa, che aveva iniziato come letterina a Passaparola su Canale 5, nel 2000, dopo essere arrivata in finale per Miss Italia 1997. Da quel momento è stata una scalata verso il successo: prima la conduzione di Nonsolomoda, poi l’esperienza da inviata con Popstars. Ma soprattutto tanto studio: il tesserino da giornalista, la laurea in lingue e letterature straniere e infine la conduzione di Verissimo. Continua a leggere dopo la foto.









È così che ha scalato le gerarchie e che, soprattutto, ha conquistato il cuore di Pier Silvio Berlusconi. E ora se lo gode in una vacanza che vuole comunque far rimanere top secret. Silvia Toffanin è infatti molto riservata nella sua vita privata e tende a costruire un muro tra sé, la sua famiglia, i suoi affetti e il mondo esterno. Come biasimarla, in un’epoca in cui tutto è spettacolo e i riflettori sono puntati sui vip 24 ore su 24. E infatti non si può stare un attimo in pace: basta un attimo di distrazione che ti ritrovi in prima pagina con delle foto. In cui però, diciamolo, Silvia è uscita benissimo. Continua a leggere dopo la foto.





Un fisico clamoroso, un addominale scolpito ma soprattutto un lato b da capogiro. La Toffanin non è solo bravissima davanti alle telecamere ma è anche una top model vecchio stampo. A cui però non piace apparire: “In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno“. Una storia che dura da vent’anni, esattamente dal 2001, e non ha mai conosciuto scandali, critiche o divorzi. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da silvia Toffanin (@silvia__toffanin) in data: 8 Giu 2018 alle ore 5:25 PDT





“Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore” continua ancora la Toffanin. E siamo sicuri che un po’ di mancanza la senta anche lui. E chissà, forse anche un po’ di gelosia.

“Beato chi se lo può permettere”. Belen, l’ultimo scatto (hot) fa discutere. Commenti amari per la bella argentina. E pensare che proprio lì, un anno fa…