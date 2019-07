“Unica!”. Il bikini a 67 anni: il tempo non passa per Romina Power

I fan devono mettersi l’anima in pace: Romina Power e Albano Carrisi non torneranno insieme. C’è poco da fare, la parola fine su questa storia è stata messa ormai da tempo. Ma ogni volta che i due sono visti insieme ecco che riscatta l’amarcord, la voglia di rivederli insieme, le trame sottili. Tra i due, però, c’è solo un gigantesco amore per la musica, che ogni tanto li unisce in giro per il mondo, e soprattutto quello verso i figli, che continuano ad essere al centro della loro vita.

Niente da fare quindi, Romina resta single. E a guardare le sue ultime foto sta anche benissimo e in splendida forma. Per lei, infatti, il tempo sembra proprio non passare: ha 67 anni, ma gli scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram mettono in luce una donna ancora in grandissima tenuta, che riesce a stuzzicare fantasie e desideri di tantissimi italiani. Romina Power continua ad essere giovanile e affascinante. E soprattutto single, particolare da non sottovalutare. Continua a leggere dopo la foto.









Anche Romina in estate si lascia andare alle vacanze, al mare e agli scatti in spiaggia. Ed ecco allora la foto ricordo da destinare ai fan, direttamente dall’acqua. “È scoppiata l’estate” scrive la Power in didascalia, mentre si tuffa in un mare cristallino, dalle mille tonalità di colore. Al centro di questo panorama fantastico, ecco lei. Un bikini mozzafiato, un seno sensuale, un corpo che sembra avere vent’anni in meno rispetto all’età reale. Ed ecco che partono i commenti dei suoi followers: “Romina sei bellissima!”, “Unica”, “Sei in splendida forma!”. Continua a leggere dopo la foto.





Qual è il segreto di Romina Power? Difficile dirlo. Di certo non è il rapporto con Albano, che ha fatto registrare un nuovo brusco incidente. La coppia musicale era ospite dell’evento Una voce per Padre Pio, presentato da Flavio Insinna, quando durante le registrazioni ha chiesto che Albano fosse allontanato. Niente di che, minimizzano le persone a loro vicine: si sa che il rapporto tra i due è sempre stato colorito, agitato, dinamico. Continua a leggere dopo la foto.





E forse è stato proprio questo dover sempre stare in tensione a tenere in allenamento Romina Power. Perché se a 67 sfoggi un fisico così qualcosa sotto deve proprio esserci. O una formula magica o un patto col diavolo. Oppure, semplicemente, tanto allenamento e un occhio particolare alla dieta.

