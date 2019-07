“Orrendo!”. Federica Panicucci fa vedere il compagno. E arrivano offese e critiche

Saranno le temperature alte che fanno perdere la concentrazione, ma anche l’ultimo scatto di Federica Panicucci ha destato le ire e i commenti spietati di centinaia di followers. Sarà il caldo? Sarà l’ansia da vacanza? Sarà lo stress di questi giorni? Non lo sappiamo, fatto sta che nelle ultime ore vi abbiamo raccontato tantissimi episodi di questo tipo, con i seguaci dei vari vip che si scagliano contro i loro beniamini con accuse di tutti i colori.

Laura Pausini per un abbigliamento non consono, Laura Chiatti per l’ascella non depilata. Stavolta tocca invece alla bella conduttrice di Mattino Cinque finire nell’occhio del ciclone. Attualmente si trova ad Hong Kong, per una vacanza rigenerante insieme a Marco Bacini, imprenditore e compagno di vita. E le sue foto sono assolutamente bellissime: fisico sexy, splendida forma, vestiti top. Ma c’è qualcosa che non va anche questa volta. E la colpa sembra essere del suo fidanzato. Continua a leggere dopo la foto.









“Fede non ti offendere, tu sei meravigliosa, irreale, ma lui è orrendoooo! Un mostro”. Parte tutto da qui, da questo commento lasciato sotto il post da una fan. La Panicucci è rimasta in silenzio, ha preferito non parlare e non rispondere. Chi invece è intervenuto è stato il diretto interessato, Marco Bacini: “Grazie, chiaramente Lei essendo di una bellezza superiore preferisce non mostrarsi né tantomeno identificarsi, ma non importa… le voglio bene lo stesso… come se fosse una persona normale!”. Così ha commentato l’imprenditore, che poi ha continuato: “Se sono venuto male è perché sono molto stanco, lavoro troppo, lei invece che fa tutto il giorno?”. Continua a leggere dopo la foto.





Una frecciatina sardonica, condita al punto giusto. Che però ha dato il via alle polemiche: “Ma nessuno di voi Vip ha l’onestà intellettuale di accettare anche critiche?” chiede in maniera retorica una ragazza. E ancora una volta è intervenuto Bacini: “Mi scusi… ma Lei quando gira per le strade della sua città e incrocia qualcuno che non conosce e non Le piace si permette di fermarlo per dire che è un ‘mostro’? Io Non credo… c’è una grossa differenza”. Ecco che la guerra sembra essere iniziata. Continua a leggere dopo la foto.





Il tutto, insomma, per una semplice foto in cui Federica Panicucci appare solare e in gran forma. Così come il suo compagno. Che potrà piacere o meno, ma intanto si sta godendo una vacanza spettacolare con una donna e una professionista di livello. Forse, dietro alcuni commenti, c’è solo tanta invidia.

“Ma che fai?”. Laura Pausini irriconoscibile. E i fan “sparlano”