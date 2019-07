“Ma che fai?”. Laura Pausini irriconoscibile. E i fan “sparlano”

Quando pensate che questa estate avete troppo da lavorare pensate a Laura Pausini. Sì, è vero, gli stipendi magari possono essere diversi, i conti in banca pure. Ma quello che sta facendo la cantante pop nostrana è veramente un tour de force incredibile. È infatti impegnata con Biagio Antonacci a girare l’Italia in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Di cui abbiamo ancora negli occhi le immagini e le sonorità dell’ultimo concerto a Roma, all’Olimpico, o all’Artemio Franchi di Firenze.

Ma per reggere questi ritmi c’è bisogno di un grande allenamento, di una resistenza fisica molto sviluppata. Il caldo, infatti, attacca anche i cantanti. Ed ecco che la Laura nazionale continua ad allenarsi senza tregua. E ha deciso di rendere partecipi i suoi fan. Lo scatto che ha pubblicato su Instagram, però, ha dato adito ad alcune critiche, suscitando commenti contrastanti. La Pausini è infatti impegnata a correre su un nastro, ma la sua tenuta di abbigliamento è veramente particolare. “Laura ti amiamo, ma non starai sbagliando qualcosa?”. Continua a leggere dopo la foto.









La Pausini infatti indossa un paio di pantaloni lunghi, una t-shirt e un paio di scarpe veramente strane, con zeppa interna. Insomma, non una cosa comodissima per fare attività fisica. “Devo ammettere che non è l’equipaggiamento più adatto per la corsa”, scrive un utente. Ma la cantante svela subito il mistero di questo abbigliamento: quel tipo di calzatura la aiuta a reggere meglio il concerto. Sono infatti più comode dei tacchi, ma danno lo stesso effetto slanciato: “A me piace molto avere i tacchi quando sono sul palco, ma le scarpe comunque sono comodissime e la tuta è top per me”. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto tra i commenti spunta anche qualche rivelazione, già anticipata nel corso del concerto al San Nicola di Bari: “Mi fermerò per due o tre anni”. Una notizia che era già nell’aria e a cui i fans erano pronti. Ma nel frattempo il tour continua, al fianco di Biagio, “considero davvero come un fratello. Ci siamo conosciuti tanti anni fa e ci mandiamo sempre messaggini vocali. Grazie a lui sto imparando ad essere un po’ più tranquilla con la volontà di affrontare con calma le difficoltà lavorative”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, nonostante un abbigliamento particolare e non consono all’attività fisica, Laura Pausini continua a fare il pieno di mi piace. Anche perché, pensateci bene, quale altra persona in Italia riesce a mettere tutti d’accordo come lei? Nessuno. E di questi tempi è davvero raro.

