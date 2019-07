Laura Chiatti, seno in mostra ma arrivano critiche su un dettaglio

Non si può stare tranquilli neanche un attimo su Instagram. Neanche quando pubblichi una semplicissima foto in costume, come se ne vedono migliaia. Lo sa bene Laura Chiatti finita al centro delle critiche e addirittura delle accuse dopo il suo ultimo scatto. Eppure l’attrice si era solamente limitata a pubblicare una sua immagine mentre prende il sole. E in questo periodo sappiamo bene quante ne circolino sui social network, tra trash e curve epiche.

Però stavolta l’attenzione dei fans non si è concentrata sulle forme della donna, sulla sua scollatura, sul suo sguardo di vetro. Invece di sfruttare una visione così celestiale, lo sguardo di internet si è dovuto soffermare su un particolare dell’attrice. Subito portato sul banco degli imputati. Laura Chiatti, che aveva scritto “Sole non ti temo” sulla sua bella foto, dovrà invece temere i commenti feroci dei suoi fans (soprattutto donne)? Dovrà aver paura delle ripercussioni di queste critiche? Noi pensiamo proprio di no. Continua a leggere dopo la foto.









Più importante del seno e del fisico tonico è un altro particolare: l’ascella non depilata e la ricrescita dei peli! Scandalo per il popolo della rete che si è subito armato di tastiera e dita per sferrare l’attacco a Laura Chiatti: “Il sole non lo temi, ma l’ascella sì”, ha scritto una follower. E immediata è stata la risposta dell’attrice: “Sono una liberale francese!”. Un modo ironico e anche molto divertente per rispondere a delle accuse che ci sentiamo di definire inutili. Come quelle di poco tempo fa, quando la trentaseienne era stata accusata di essere troppo magra mentre aveva postato una foto in palestra. Continua a leggere dopo la foto.





Ma i commenti non si sono fermati: “Laura quanto sei sciatta”, “Perché non ti depili?”. Mentre altri seguaci la prendono sul ridere: “Finalmente una che non è schiava dei peli”, “Qualche pelo non ha mai ammazzato nessuno“, “Donna pelosa sempre… piaciosa!”. Insomma, basterà questo per rovinare i giorni di vacanza che la Chiatti sta passando lontano da suo marito Marco Bocci (impegnato nelle riprese di una serie tv in onda in autunno)? Assolutamente no. Anche perché commenti simili dimostrano la pochezza di alcuni leoni da tastiera. Continua a leggere dopo la foto.





Come si può creare polemica per una questione simile? Perché un’ascella non depilata dovrebbe dettare scandalo? È dello stesso parere questa utente: “No va beh….. Ma davvero si può commentare in questo modo??? Laura sei una vera signora…. Io avrei risposto in modo leggermente più colorito”. Questione di stile. Quello che Laura Chiatti ha dimostrato ancora una volta.

