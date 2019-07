Le serie tv più amate e odiate di Netflix

Le migliori serie tv di Netflix secondo il gusto degli utenti

Sono passati poco più di tre anni da quando Netflix ha fatto il suo ingresso nelle case italiane, portando con sé una ventata di novità nel mondo della visione on-demand e soddisfacendo anche i gusti dei più critici ed esigenti con centinaia di migliaia di contenuti provenienti da tutto il mondo. In molti avranno notato che Netflix non rende disponibili le preferenze del pubblico mondiale rispetto ai prodotti che propone sulla sua piattaforma.









Ciò è dovuto a una preferenza del servizio di streaming, il quale non vuole influenzare i gusti degli abbonati in base alle scelte di altri utenti ma su ciò che, secondo degli algoritmi creati in precedenza, ritiene essere più in linea e in sintonia con ciò che possa piacere o meno al singolo utente. Una situazione che non fa altro che creare un caos nello spettatore. Il web è pieno di meme che prendono in giro il tempo che si perde di solito nella libreria di Netflix, tutto solo per scegliere cosa guardare (un classico è per esempio “È forse la ricerca di qualcosa da guardare su Netflix essa stessa qualcosa da guardare su Netflix?”).





In effetti, il catalogo del servizio di streaming è fra i più vasti presenti e scegliere una cosa da vedere, diventa impresa più che ardua. C’è una community di amanti delle serie tv che può fungere da fare nel mare magnum dei telefilm a firma Netflix. Gli utenti del sito NientePopcorn hanno però dato vita alle loro voci, classificando, in base ai loro gusti, le serie originali prodotte da Netflix, da quelle più amate a quelle più odiate, vedi qui la pagina che raccoglie la classifica di tutte le serie tv originali della piattaforma di streaming online.





Le serie tv più amate e più odiate dagli utenti

In base alla classifica stilata dagli utenti, si possono scoprire serie tv di cui si ignorava del tutto l’esistenza (e sorprendersi dei buoni voti raccolti o essere ragionevolmente d’accordo dai cattivi giudizi espressi). Per esempio, tutti sapranno, o avranno sentito sicuramente parlare, del Trono di Spade. La maggior parte di queste persone, a loro volta, sapranno che il telefilm è tratto da una serie di romanzi fantasy scritti da George R.R. Martin. Un simile successo potrebbe far pensare che ogni serie tv prodotta dalle idee dello scrittore, sia un colpo sicuro. Ebbene, i voti espressi dagli utenti hanno posto un telefilm estrapolato proprio da uno dei racconti scritti da Martin come ultimo della classifica, per i più curiosi la serie tv imputata è Nightflyers. Tra le sorprese degli ultimi posti, si trova la famosa Come vendere droga online (in fretta), serie tv molto discussa e attesa dal pubblico prima del suo rilascio e che ha del tutto indispettito le attese degli utenti. Andando da tutt’altro lato della classifica, la favorita del pubblico online è senza ombra di dubbio Black Mirror, la serie tv nata inizialmente negli studi della BBC e poi acquisita dal ramo di produzione cinematografica di Netflix. Sono ben 515 gli utenti che su NientePopcorn hanno incoronato questa piccola perla britannica come miglior telefilm di sempre, per ora! I voti e le preferenze possono infatti sempre subire dei cambiamenti, in base agli ulteriori voti che le altre serie tv possono raccogliere sulla classifica online.