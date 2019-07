“Oggi sono 44”: Martina Colombari li festeggia ‘così’. E non ce n’è per nessuna

Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e di auguri. Già qualche giorno fa, la moglie di Billy Costacurta aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva al mare, con indosso un bikini rosso con in primo piano il suo fisico tonico e scolpito.

“La bellezza, la genuinità e la perfezione in una foto!”, si legge sotto alla foto con il due pezzi. “Restituisci la tartaruga al WWF”, scherza qualcuno. E ancora, tra i tantissimi complimenti: “Senza fisico”, “Ma come fai a essere così? Consigli?”, “Martina, alzi troppo il livello”, “Bellissima”, “Fisico wow!”, “La perfezione”, “E le ventenni mute”. (Continua dopo le foto)









Messaggi infiniti sotto al post che in poche ore ha raggiunto la bellezza di 32mila cuoricini. Tutti per Martina, che a distanza di oltre 30 anni dalla vittoria del titolo di ‘più bella d’Italia’ (correva l’anno 1991) resta una delle donne più belle in assoluto con quel viso d’angelo, il ventre piatto, addominali ben definiti e il sorriso perfetto. (Continua dopo le foto)





I suoi segreti? Madre natura a parte, tanta attività fisica, innanzitutto: bicicletta, corsa, yoga e allenamenti in palestra sono all’ordine del giorno per la Colombari. Poi certo, un’alimentazione sana: pochi carboidrati e proteine buone, cereali integrali, come quinoa, riso e farro, frutta e verdura. Preferisce il piatto unico, ha sostituito il latte con le alternative vegetali e ogni tanto punta tutto solo su centrifugati, spremute e passati di verdura, senza dimenticare due litri di acqua al giorno, probiotici, Omega3 e antiossidanti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Oggi sono 44 ed io celebro la vita !!! #GRAZIE Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 10 Lug 2019 alle ore 9:31 PDT



Negli anni Martina ha anche dimostrato di avere tante doti. A parte la carriera di modella (ha lavorato per alcuni dei più grandi stilisti italiani) la oggi 44enne si è distinta anche come attrice e come conduttrice televisiva. La ricordiamo benissimo nei panni di Gioia Cappello in ‘Carabinieri’, con Andrea Roncato, ma anche nei film ‘Paparazzi’ e ‘Quello che le ragazze non dicono’. Dal punto di vista sentimentale da oltre 20 anni vive al fianco di Alessandro Costacurta, l’ex calciatore che ha sposato nel 2004 da cui ha avuto Achille, 14 anni.

